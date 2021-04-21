«Вакцинация - это не только право, но и коллективная обязанность»

С 26 апреля по 2 мая будет проходить Европейская неделя иммунизации (ЕНИ)





В этом году неделя иммунизации приобретает особое значение. Мы находимся внутри инфекционного процесса короновирусной инфекции с тяжелым течением илетальностью и в то же время на стадии формирования коллективного иммунитета. О преимуществе вакцинопрофилактики и о том, как подготовитьсяк вакцинации против COVID-19, рассказывает врач-профилактолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Корсун.

- Коллективный иммунитет бывает естественный и искусственный. Естественный развивается после перенесенного заболевания, искусственный -после вакцинации. Для того, чтобы инфекция не вспыхивала вновь и вновь, в коллективе не должно быть почвы для размножения возбудителя, то есть иммунный ответ (антитела + клетки памяти) должен быть сформирован у 95% членов коллектива. Для этого есть только два пути. Либо переболеть, либо получить прививку.Хорошая новость заключается в том, что Россия имеет богатейший опыт в управлении опасными инфекциями. Благодаря хорошо организованной работе по вакцинации в рамках национального календаря прививок мы не слышим сейчас о таких заболеваниях, как дифтерия, корь, столбняк от которых раньше умирали не только дети, но и взрослые. Почти ликвидирован полиомиелит, осложнением которого были тяжелейшие параличи. Под контролем находятся туберкулез, краснуха, эпидемический паротит, грипп, пневмококковая инфекция и другие. По эпидпоказаниям есть возможность получить прививки от клещевого энцефалита, чумы, холеры, сибирской язвы и других опасных инфекций.В условиях пандемии COVID-19 основное внимание врачей направлено на формирование коллективного иммунитета против этой инфекции. Сегодня мы еще раз отвечаем на часто задаваемые вопросы по поводу прививочной кампании против COVID-19.- Ни одна из отечественных вакцин на сегодняшний день применяющихся против коронавируса не содержит живой вирус или его компоненты.- Прививку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления или по месту работы по предварительному договору с поликлиникой. Запись на прививку необходима для того, чтобы планировать количество доз, поскольку вакцина нуждается в особых условиях хранения. Записаться можно на портале Госуслуг или по телефону регистратуры поликлиники.- Пришедший на вакцинацию должен иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС. Также можно взять личный прививочный сертификат, куда вносятся отметки обо всех прививках гражданина.- При подготовке к вакцинации обследование на наличие антител к вирусу SarsCoV-2 не является обязательным, но людям, имеющим положительный результат на наличие антител, вакцинация не рекомендована.- Вакцинацию против COVID-19 проводят всем гражданам старше 18 лет бесплатно и добровольно. В приоритетном порядке вакцинации подлежат лица из групп риска: люди старше 60 лет; работники социальной сферы и другие, работающие с большим количеством людей; люди с хроническими заболеваниями.– Тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии), беременность и период грудного вскармливания; возраст до 18 лет.- В течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации – жаропонижающие.Девиз ЕНИ «Вакцинация - это не только право, но и коллективная обязанность» имеет особое значение, потому что восстановление эпидемиологического благополучия зависит от каждого из нас.- После прохождения вакцинации получите справку с отметками о двух прививках (дата вакцинации, название и серия вакцины, подпись врача). Этот документ подтверждает, что вы прошли вакцинацию против COVID-19. Электронная версия справки (электронный сертификат) будет доступна на портале и мобильном приложении Госуслуг.- Надо войти в личный кабинет, затем - в «Дневник самонаблюдений» - и нажать на активную ссылку «Сертификат на английском языке». Пользователь может скачать QR-код сертификата или его pdf-версию.По умолчанию на портале Госуслуг формируется сертификат о прививке от коронавируса на русском языке. В нем нет сведений о документах, удостоверяющих личность. По желанию пользователь может сформировать сертификат и на английском языке. В нем есть поле «Internationalpassport». Если пользователь не внес данные о своем загранпаспорте в личном кабинете, то оно остается пустым. Если данные загранпаспорта введены, в поле «Internationalpassport» отобразятся серия и номер загранпаспорта.Если пользователь подтвердил свою учетную запись на портале уже после прохождения вакцинации, ему также откроется доступ к созданию сертификата. Эта услуга бесплатна.Центр общественного здоровья и медицинской профилактики