В Улан-Удэ домашние собаки на самовыгуле продолжают нападать на людей

В ДНТ «Перспектива» домашняя собака покусала 12-летнего мальчика, сильно поранив его



В Улан-Удэ 20 апреля в ДНТ «Перспектива» домашняя собака сильно покусала 12-летнего мальчика. С множественными укушенными ранами обеих бёдер с захватом ягодиц ребенок доставлен в больницу, на хозяина собаки сразу же были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщили в Комитете городского хозяйства.



Ранее домашняя собака с улицы Залесная (Тулунжа) покусала 13-летнего мальчика. С укусами правой кисти, левого плеча, левой голени он был доставлен в ДРКБ.



Несмотря на резкое повышение штрафов, на предупреждение и просьбы администрации горожане все равно не следят за своими питомцами и отпускают их на улицы без сопровождения или допускают возможность ухода собак с территории участков. Только в апреле в разных районах города домашние собаки укусили семь детей и взрослых, отметили в комитете.



На еженедельном планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил усилить работу по недопущению нападений хозяйских собак на горожан в связи с увеличением числа обращений на подобные инциденты.



Заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев в своем докладе отметил, что по всем случаем нападений сразу же выезжают представители Управления административного контроля и районных администраций, которые на месте составляют административные протоколы за нападение домашних животных на человека, за нарушение правил выгула и регистрации. С 1 января составлено 335 протоколов, административными комиссиями наложено штрафов на общую сумму 513 600 рублей.



С 1 марта по настоящее время службой отлова было поймано 840 безнадзорных животных: по Октябрьскому району – 161, по Советскому району – 245, по Железнодорожному – 434. Работу по муниципальному контракту ведет ООО «Байкалагроветторг». На сегодня в прежнюю среду обитания после прохождения всех этапов программы отлова выпущено 617 собак, передано новым владельцам - 33.



Отметим, что служба отлова работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных. Переданные в приюты животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам.



Факт наличия слабых сторон в законе об ответственном обращении с животными признали мэры 16 городов России. Стаи собак продолжают нападать, даже если все особи прошли стерилизацию и вакцинацию и на момент выпуска из приюта не проявляли немотивированную агрессию. Мэры поддержали предложение администрации Улан-Удэ изменить закон об ответственном обращении с животными. Результаты опроса руководства муниципалитетов глава столицы Бурятии Игорь Шутенков направил в региональные правительство. Большинство опрошенных руководителей полагает, что в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных. Некоторые, помимо этого, считают нужным ввести налог на содержание собак и их обязательную стерилизацию.



Ранее была оглашена информация о том, что по анализу районных администраций на территории Улан-Удэ находится более 4 тысяч бездомных собак.



«Это примерное количество. Учитывая репродукционный цикл животных, численность к концу года может составить более 12 тысяч особей. Из-за миграции животных из соседних муниципальных образований может быть еще прирост. Соответственно, возможны нападения на горожан», – отметил Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства.



В связи с этим, в районах продолжают работать административные комиссии, Управление административного контроля продолжает проводить рейды по частным домам.



Фото: Комитет городского хозяйства

