В Улан-Удэ открыли мемориальную доску основателю духового оркестра

Павел Потапов 56 лет своей жизни посвятил музыке и педагогике



В Улан-Удэ в поселке Стеклозавода на улице Кундо открыли мемориальную доску Павлу Потапову - легендарному музыканту, учителю, дирижеру. Старейший сподвижник и пропагандист духового оркестра в Бурятии, который посвятил 56 лет своей жизни педагогической деятельности, из них 45 лет работал в школе-интернате № 2, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Под звуки народного духового ретро-медь оркестра «Дивертисмент», который под руководством Павла Васильевича многократно становился лауретом и дипломантом всероссийских конкурсов, участники мероприятия поделились воспоминаниями и выразили благодарность музыканту и педагогу.



«Павел Васильевич был выдающимся человеком. Он воспитал более трех тысяч учеников. Он всегда душой и телом болел за свое дело. Его ученики и активные жители Стеклозавода инициировали установку мемориальной доски. Мы эту инициативу с радостью поддержали», - рассказал и. о. руководителя администрации Советского района Владислав Дармаев.



Не одна сотня мальчишек и девчонок Стеклозавода смогли раскрыть свой музыкальный талант благодаря Павлу Васильевичу. Среди них Александр Сафронов, один из инициаторов установки мемориальной доски.



«В 1968 году мы пошли в первый класс. К нам в школу пришел Павел Васильевич и записал всех желающих в духовой оркестр. Нас собралось около ста детей. Благодаря своему учителю я в дальнейшем свою судьбу связал с музыкой. Закончил музыкальную школу, музыкальное училище, затем Институт культуры. Работал в оперном театре, филармонии, театре «Байкал», а также служил по контракту в армии. Спасибо большое моему преподавателю», - с теплом отзывается о своем учителе Александр Анатольевич.



Специально на открытие мемориальной доски приехал из Красноярска старший сын музыканта Владимир Потапов. Он, как и отец, связал свою жизнь с музыкой, много гастролировал с фортепианными концертами по России и заграницей. В настоящее время является профессором кафедры специального фортепиано Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского.



«Мой отец был человеком очень широких взглядов. Помимо работы в оркестре, он руководил фотокружком, возглавлял Дом культуры, вывозил детей в пионерские лагеря для выступлений и отдыха. Он был человеком волевым, строгим, даже жестким, но добрым и отзывчивым. Дети тянулись к нему. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность всем инициаторам и организаторам этой акции памяти. Я уверен, теперь его дело будет жить вечно в памяти жителей Стеклозавода», - выразил сердечную признательность Владимир Павлович.



Фото: ulan-ude-info.ru

