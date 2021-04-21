В Бурятии уже раскуплена половина летнего сезона в отелях на Байкале

Республика не в состоянии удовлетворить все запросы из-за дефицита комфортабельных мест размещения



Половина летнего сезона в гостиницах и гостевых домах на Байкале, по данным отельеров республики, уже забронирована. Информация об этом прозвучала в преддверии высокого туристического сезона в Народном Хурале Бурятии, где обсудили перспективы развития внутреннего туризма в республике.



«Круглый стол», посвященный этой теме, провел Комитет по экономической политике, экологии и природопользованию, сообщили в пресс-службе парламента. В обсуждении приняли участие зампред правительства Бурятии Иван Альхеев, министр туризма Мария Бадмацыренова, министр природных ресурсов Сергей Матвеев, представители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления, научных, образовательных, общественных организаций и предпринимательского сообщества.



Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова отметила, что «запросы очень большие, но удовлетворить их мы не можем, есть нехватка комфортабельных круглогодичных мест размещения». В первую очередь необходимо строительство комфортных гостиниц и туристических баз.



Туроператоры в ходе «круглого стола» назвали и другие проблемы: это дефицит гидов, необходимость создания причальных сооружений на побережье Байкала, выделение субсидий на развитие водного транспорта, модернизация транспортной инфраструктуры, обустройство санитарных зон и другие.



По мнению председателя Комитета по экономической политике Анатолия Кушнарева, для того, чтобы зарабатывать на туризме и обеспечивать занятость населения, требуется развитие инфраструктуры отрасли.



«Нужно помочь минтуризму и рекомендовать правительству увеличить финансирование на создание туристских объектов. Кроме того, мы поддерживаем предложение правительства республики по выделению дополнительных средств «Байкальской гавани». Вопрос об этом вынесен в повестку очередной 17-й сессии. Надо подумать и о дальнейших перспективах развития туротрасли», - отметил депутат.



Участники «круглого стола» выработали ряд рекомендаций профильному министерству и правительству республики, учитывая, что интерес к внутреннему туризму значительно вырос, свои коррективы внесла пандемия и связанные с ней ограничения по выезду за рубеж. Многим россиянам пришлось отказаться от заграничного отдыха и искать места для отдыха в России. Оказалось, что Бурятия входит в число регионов, к которому туристы проявляют повышенный интерес. В первую очередь, их привлекает Байкал. Это доказали чартерные программы посещения озера-моря и Бурятии, которые были реализованы при поддержке Ростуризма.



Фото: «Номер один»

