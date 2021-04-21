Глава Бурятии снова стал наставником в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Он будет курировать победителей трека «Государственное управление»



Глава Бурятии Алексей Цыденов приглашен в качестве наставника для победителей трека «Государственное управление» конкурса управленцев «Лидеры России» 2021–2022 годов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2017 года и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», объединяющей 26 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения, формирующий профессиональное сообщество, способное определять будущее страны. Его целью является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем управленческих компетенций. Участников ожидает многоступенчатая конкурсная система, которая поможет оценить не только знания и умения, но и профессиональные навыки. Принять участие могут все желающие как из России, так и любой страны мира.



За три сезона конкурса более 270 конкурсантов получили назначения на должности главврачей больниц, ректоров и проректоров образовательных организаций высшего образования, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний. Шесть победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, два участника первого сезона стали главами регионов, четыре участника — главами городов.



Этапы конкурса «Лидеры России» 2021–2022 гг.:



- регистрация: 31 марта – 26 апреля 2021 г.;

- дистанционный этап: 29 апреля – 11 июня 2021 г.;

- очный этап: август – декабрь 2021 г.;

- суперфинал: март 2022 г.



Нововведением конкурса «Лидеры России» 2021–2022 гг. является то, что общий конкурс заменят следующие 8 треков:



- «Государственное управление»;

- «Бизнес и промышленность»;

- «Наука»;

- «Здравоохранение»;

- «Информационные технологии»;

- «Культура»;

- «Международный трек»;

- «Студенты».



На этапе регистрации участник имеет право выбрать один трек для участия в конкурсе.



Конкурс поддерживают партнеры – крупнейшие российские компании: ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский никель», ГК «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «ГК «Роснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ЛУКОЙЛ», а также Российский фонд прямых инвестиций, Телевизионная сеть Russia Today, ООО «Альпина Паблишер», ООО «ЛитРес» и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.



Фото: egov-buryatia.ru

