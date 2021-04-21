Школьнику из Улан-Удэ, вставшему на защиту дедушки, предложили учиться на следователя

Замруководителя Следственного управления СКР по Бурятии навестил его в больнице



Заместитель руководителя следственного управления Сергей Базаров посетил Детскую республиканскую клиническую больницу, в которой находится на лечении мальчик, пострадавший от нападения четверых взрослых злоумышленников, сообщили в пресс-службу управления.



Напомним, школьник вступился за дедушку, у которого соседи настойчиво выпрашивали деньги на очередную порцию алкогольных напитков. За это следующим вечером пьяная компания в подъезде напала на ребенка. Они жестоко избили его и похитили денежные средства.



Вместе с мамой мальчика Сергей Базаров сначала встретился с лечащим врачом ребенка, который рассказал о состоянии пациента, заверив, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка удовлетворительное, и врач позволил навестить его.



При встрече заместитель руководителя расспросил мальчика о самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и передал купленный сотрудниками следственного управления планшет, который поможет ребенку, по возможности, не отставать от школьной программы во время лечения. Также, когда речь зашла об учебе, Сергей Базаров рассказал храброму мальчику об образовательных учреждениях Следственного комитета. Он отметил, что мужество и смелость, которую проявил ребенок, стремление встать на защиту слабых, говорят о характере мальчика, который позволил бы ему стать хорошим следователем. Поэтому заместитель руководителя предложил маленькому собеседнику подумать о поступлении в Кадетский корпус Следственного комитета для дальнейшего получения специальности.



Мама ребенка поблагодарила сотрудников следственного управления за заботу и внимание. Также она выразила благодарность следователям за активность и настойчивую позицию, благодаря которой все четверо злоумышленников изолированы от общества, заключены под стражу и больше не смогут причинить вред членам ее семьи. Сергей Базаров, в свою очередь, поблагодарил женщину за то воспитание, которое она дала сыну, и пообещал лично контролировать расследование уголовного дела.



Заместитель руководителя следственного управления Сергей Базаров посетил Детскую республиканскую клиническую больницу, в которой находится на лечении мальчик, пострадавший от нападения четверых взрослых злоумышленников, сообщили в пресс-службу управления.Напомним, школьник вступился за дедушку, у которого соседи настойчиво выпрашивали деньги на очередную порцию алкогольных напитков. За это следующим вечером пьяная компания в подъезде напала на ребенка. Они жестоко избили его и похитили денежные средства.Вместе с мамой мальчика Сергей Базаров сначала встретился с лечащим врачом ребенка, который рассказал о состоянии пациента, заверив, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка удовлетворительное, и врач позволил навестить его.При встрече заместитель руководителя расспросил мальчика о самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и передал купленный сотрудниками следственного управления планшет, который поможет ребенку, по возможности, не отставать от школьной программы во время лечения. Также, когда речь зашла об учебе, Сергей Базаров рассказал храброму мальчику об образовательных учреждениях Следственного комитета. Он отметил, что мужество и смелость, которую проявил ребенок, стремление встать на защиту слабых, говорят о характере мальчика, который позволил бы ему стать хорошим следователем. Поэтому заместитель руководителя предложил маленькому собеседнику подумать о поступлении в Кадетский корпус Следственного комитета для дальнейшего получения специальности.Мама ребенка поблагодарила сотрудников следственного управления за заботу и внимание. Также она выразила благодарность следователям за активность и настойчивую позицию, благодаря которой все четверо злоумышленников изолированы от общества, заключены под стражу и больше не смогут причинить вред членам ее семьи. Сергей Базаров, в свою очередь, поблагодарил женщину за то воспитание, которое она дала сыну, и пообещал лично контролировать расследование уголовного дела. Как сообщал «Номер один» , председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде 12-летнего жителя Улан-Удэ, который заступился перед злоумышленниками за дедушку и сам стал потерпевшим от действий четверых взрослых злоумышленников, сообщил сайт СКР. Фото: buryatia.sledcom.ru

Фото: buryatia.sledcom.ru