«Деньги - регионам!»

Депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев считает этот тезис главным в послании Владимира Путина



Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В центральный выставочный зал «Манеж» в Москве были приглашены члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.



Своими впечатлениями поделился по телефону из «Манежа» депутат Госдумы РФ от Бурятии, член Центрального штаба ОНФ Николай Будуев:



- Послание президента проникнуто духом созидания, обращено на внутреннюю жизнь страны, решение актуальных проблем населения. В нем предельно конкретно изложены меры, которые должны быть приняты в самое ближайшее время. В том числе - по результатам анализа ситуации с COVID-19. Например, 5 тысяч новых машин «скорой помощи» для села - реальное повышение доступности и оперативности оказания медицинских услуг.



Очень конструктивная идея - создание социального казначейства. Ее воплощение позволит оформлять все социальные выплаты по принципу «одного окна». Это уже следующий после МФЦ, еще более современный и удобный для людей формат.



В своем послании Владимир Путин перечислил дополнительные меры социальной поддержки. Президент считает необходимыми выплаты на подготовку к учебному году для всех школьников - по 10 тысяч рублей в августе этого года. Детям в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей - ежемесячно по 5650 рублей.

Будет продолжен курс на повышение рождаемости в стране. Оплату по больничным по уходу за детьми предлагается довести до 100% заработка. Беременным женщинам в трудной материальной ситуации - по 6350 рублей в месяц. Очень важная инициатива, так как от качества питания матери, возможности приобретать рекомендованные врачами лекарства, витамины и прочее напрямую зависит здоровье будущего ребенка.



Для нас, жителей Бурятии, особенно отрадно, что глава государства в своем послании провозгласил: «Деньги - регионам!». Планируется построить в России 1300 новых школ на более, чем миллион учащихся. Закупить и передать муниципалитетам 16 тысяч новых автобусов.



Владимир Путин поручил правительству помочь регионам в погашении существующих задолженностей, заместить коммерческие кредиты бюджетными. Направить на реализацию инфраструктурных проекты 500 млрд рублей.



Эти пункты послания президента в сочетании с уникальной способностью главы Бурятии Алексея Цыденова привлекать средства в нашу республику вселяют уверенность, что в Улан-Удэ не только будет достроен третий мост через Уду, но и в перспективе появится новый мост через Селенгу.



Для меня было очень важно, что президент уделил в своем послании внимание вопросам экологии, сохранения и улучшения качества окружающей среды, создания благоприятных условий для жизни людей.



Оглашение послания прошло на высоком энергетическом уровне. Я сравнил бы сказанное Владимиром Путиным, его предложения и поручения с социальным контрактом между властью и обществом, помогающим преодолеть психологические последствия пандемии коронавируса, связанных с ней ограничений, возникшую у многих апатию, а главное - возвращающим людям уверенность в завтрашнем дне, чувство разумного оптимизма, стремление работать для будущего России.



Фото: Николай Будуев с коллегами-депутатами

