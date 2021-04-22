Майские каникулы пройдут на дачах

Нежелание ехать куда-либо связано не столько с пандемией, сколько с финансами



В нынешнем году более половины россиян планируют провести майские каникулы дома (56%), чаще жители сел (68%). Поедут на дачу 34% наших соотечественников, чаще жители крупных городов: Москвы и Санкт-Петербурга (42%), городов-миллионников (41%), с населением от 500 тыс. жителей (41%), сообщает



Планируют побывать в другом городе, селе 7% россиян (в 2020 г. локальные путешествия планировали 11%). Наиболее предпочтительные направления: Санкт-Петербург, Алтайский край, Москва, Московская и Ленинградская области.



Направятся в Крым и на Черноморское побережье Кавказа по 3% россиян соответственно. Будут отдыхать за границей — в республиках бывшего СССР и за их пределами — по 1% россиян. Большинство россиян не собираются путешествовать в майские праздники (82%).



Отдыхать и совершать траты на отдых в майские праздники планируют 35% россиян. Чаще 18-24-летние (45%) и 25-34-летние (48%) сограждане. Средняя сумма планируемых трат на майские выходные составляет 19 612 рублей.



Четверть россиян в этом году отложили планы на отдых на майские праздники (24%). Чаще всего это были поездки по России (8%), за границу (4%) или просто куда-нибудь (3%). Основные причины, по которым не удается реализовать запланированное: мало финансовых возможностей (59%, чаще у 25-34-летних и 45-59-летних — 64-65%), в выбранное место нельзя попасть из-за пандемии (12%), не позволяет здоровье (10%, среди россиян старше 60 лет — 24%).



Две трети россиян не опасаются путешествовать, несмотря на пандемию коронавируса (64%). Чаще об этом сообщают мужчины (75%), молодежь 18-24 лет (79%) и россияне среднего возраста 35-44 лет (76%).



Топ-6 наиболее безопасных от коронавируса стран с точки зрения россиян, в которые они бы поехали: Абхазия (12%), Турция (12%), Германия (9%), Италия (8%), Таиланд (7%) и Финляндия (7%). Не поехали бы ни в какую страну 25% опрошенных.



Россияне точно не поехали бы из-за опасений заразиться коронавирусом в Турцию (22%), Китай (21%) и Украину (17%).



Фото: pixabay.com В нынешнем году более половины россиян планируют провести майские каникулы дома (56%), чаще жители сел (68%). Поедут на дачу 34% наших соотечественников, чаще жители крупных городов: Москвы и Санкт-Петербурга (42%), городов-миллионников (41%), с населением от 500 тыс. жителей (41%), сообщает ВЦИОМ данные опроса о планах россиян на майские каникулы, путешествиях и влиянии пандемии на них.Планируют побывать в другом городе, селе 7% россиян (в 2020 г. локальные путешествия планировали 11%). Наиболее предпочтительные направления: Санкт-Петербург, Алтайский край, Москва, Московская и Ленинградская области.Направятся в Крым и на Черноморское побережье Кавказа по 3% россиян соответственно. Будут отдыхать за границей — в республиках бывшего СССР и за их пределами — по 1% россиян. Большинство россиян не собираются путешествовать в майские праздники (82%).Отдыхать и совершать траты на отдых в майские праздники планируют 35% россиян. Чаще 18-24-летние (45%) и 25-34-летние (48%) сограждане. Средняя сумма планируемых трат на майские выходные составляет 19 612 рублей.Четверть россиян в этом году отложили планы на отдых на майские праздники (24%). Чаще всего это были поездки по России (8%), за границу (4%) или просто куда-нибудь (3%). Основные причины, по которым не удается реализовать запланированное: мало финансовых возможностей (59%, чаще у 25-34-летних и 45-59-летних — 64-65%), в выбранное место нельзя попасть из-за пандемии (12%), не позволяет здоровье (10%, среди россиян старше 60 лет — 24%).Две трети россиян не опасаются путешествовать, несмотря на пандемию коронавируса (64%). Чаще об этом сообщают мужчины (75%), молодежь 18-24 лет (79%) и россияне среднего возраста 35-44 лет (76%).Топ-6 наиболее безопасных от коронавируса стран с точки зрения россиян, в которые они бы поехали: Абхазия (12%), Турция (12%), Германия (9%), Италия (8%), Таиланд (7%) и Финляндия (7%). Не поехали бы ни в какую страну 25% опрошенных.Россияне точно не поехали бы из-за опасений заразиться коронавирусом в Турцию (22%), Китай (21%) и Украину (17%).Фото: pixabay.com