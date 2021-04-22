В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 948

В стационарах получают лечение 317 пациентов, амбулаторно лечатся 253 человека



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 948. Это на 31 случай больше, чем было в среду, 54% (19 666) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 829 человек, за минувшие сутки умерли двое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 31 нового случая коронавируса: 22 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 600 человек



В стационарах получают лечение 317 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 215. В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 31), на ИВЛ 23 пациента (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.



Амбулаторное лечение проходят 253 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 549 человек, 43 за минувшие сутки.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 530 коек: занято – 317, свободно – 213 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1656 человек, с нарастающим итогом – 937 548 человек.



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