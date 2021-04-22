Алексей Цыденов прокомментировал значение послания президента для республики



Президент России Владимир Путин в своем послании ответил в своем на самые актуальные вопросы, принял очень сильные решения, обеспечив их финансирование, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в прямом эфире телеканала «Россия 24».



«Хочется отметить первое – социальная направленность послания и тех решений, которые были озвучены. По поддержке материнства и детства: неполных семей, когда мама, как правило, одна воспитывает ребёнка, о дополнительных выплатах на ребёнка и для беременных женщин, которые нуждаются.



Второе - по поддержке региональных бюджетов. Это замещение коммерческих кредитов региональных бюджетов на бюджетные кредиты, долгосрочные и с практически нулевыми ставками. Это поддержка для Бурятии существенна, ведь у нас достаточно большая закредитованность республиканского бюджета. И чем больше у нас собственных средств, тем больше мы можем решать вопросов социально-экономической сферы региона.



Инфраструктурные облигации, про которые сказал президент – это также возможность инвестировать средства для создания точек экономического роста. Создавать инфраструктуру образовательную, дорожную, канализацию, очистные, электроэнергию для того, чтобы появлялись, например, гостиничные комплексы либо какие-то другие экономические проекты, которые сами по себе генерируют и рабочие места, и налоги для бюджета. То есть это поддержка экономического развития», - выделил основные пункты обращения Алексей Цыденов.



Отвечая на вопрос корреспондента о невостребованности кредитов для бюджетов регионов в связи с неосвоением выделенных средств в связи с отсутствием программ для реализации, глава Бурятии ответил, что под новый механизм выделения средств необходима отдельная разработка проектов.



«Этот кредит, он хоть и льготный, пусть он долгосрочный, его нужно возвращать – то есть это привязка к тому проекту, который в последующем имеет дополнительную налоговую базу. И уже эта налоговая база позволяет окупать и возвращать эти инвестиционные кредиты. У нас такие проекты есть, они, в первую очередь, сейчас завязаны на туристический комплекс, создание условий для развития туристической инфраструктуры: мест размещения, гостиниц и так далее. Для нас это актуально», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Продолжая тему развития туризма, корреспондент задал вопрос о показателях сферы гостеприимства за прошлый год.



«В целом, если брать в соотношении года к году, то у нас было падение. Но, если брать с момента, когда мы уже стали выходить из пандемических ограничений – июль, август, то мы превысили показатели не только 2019 года. То есть, у нас внутренний туризм пошёл. Если вы помните, к нам полетели чартеры. Мы одни из немногих регионов куда они полетели, но почему-то единственные, где эти чартеры сохранились. И эти чартеры у нас перешли из лета в зиму, вылетели зимние чартеры», - ответил глава Бурятии и добавил, что сейчас республика работает над тем, чтобы удержать количество прилетающих чартерными рейсами туристов.



По словам Алексея Цыденова, туристы, которые прилетели в Бурятию, поставили отдыху здесь среднюю оценку от 75 до 84%.



«Мы сами не ожидали такой высокой оценки, но старались. И сейчас востребованность чартерных программ больше, чем мы можем принять. Нам нужно строить больше гостиниц и создавать новые условия», - заявил глава Бурятии.



Глава региона также подчеркнул еще несколько тем из послания президента, которые непосредственно касаются Бурятии.



«Владимир Путин сделал акцент сделал на «Чистый воздух», на экологию и города, которые нуждаются в мероприятиях по обеспечению чистого воздуха в городах. Для Улан-Удэ это очень актуальная тема. Мы сейчас стоим в программе после 2024 года. Но то, что сегодня президент в послании на этой теме акцентировал внимание, дает нам уверенность, что всё-таки и в Улан-Удэ тоже эти вопросы будут решены. Также и по газу, хоть мы и не газифицированная республика, но сейчас идёт работа с «Газпромом», чтобы в перспективе все равно газ у нас был, есть шансы. Это завязано на реализации проекта «Сила Сибири-2», с экспортом в Монголию и Китай, а транзит будет через Бурятию. Но один из вопросов нерешенных - как раз «последняя миля», когда по доведению газопровода до конкретных домохозяйств, у нас не было решения. Сейчас президент сказал, что люди за это платить не должны. Это существенно продвигает у нас перспективы того, что газификация со временем, но будет».



Фото: «Россия 24»/скриншот

