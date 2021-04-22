В Бурятии оштрафованы вернувшиеся из зарубежных поездок

Путешественники проигнорировали исследование на COVID-19 методом ПЦР





В Бурятии специалистами республиканского управления Роспотребнадзора возбуждено три административных дела в отношении граждан, прибывших с Турции и Кореи и не прошедших в течение трех календарных дней со дня прибытия лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР с размещением результатов на «Госуслугах».



По результатам рассмотрения этих дел судами назначены административные штрафы на общую сумму 45 тысяч рублей.



Кроме того, за нарушение режима изоляции больным COVID-19 решением Северобайкальского районного суда гражданин привлечен к ответственности и оштрафован на 8 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.



В нем напомнили, что россияне, прибывающие до 1 мая из Турции и Танзании, должны пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию России с повторным предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в портал госуслуг через форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». Интервал между обследования должен составлять не менее суток.



После 1 мая эти требования будут распространятся на всех граждан России, прибывающих из-за рубежа. За невыполнение требований об обязательном тестировании нарушителям грозят штрафы от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.



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