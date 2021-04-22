Жительница Забайкалья вышла замуж в свой 55-летний юбилей

Молодожены жили в одном селе на соседних улицах много лет, а познакомились лишь два года назад



Необычную регистрацию брака провели работники Газимуро-Заводского отдела ЗАГС в Забайкальском крае. Жительница села Газимурский Завод Ольга вступила в брак в день своего рождения, когда ей исполнилось 55 лет.



Это второй брак Ольги, а у ее избранника, Ильи – первый. Илья и Ольга жили в одном селе на соседних улицах много лет, а познакомились лишь два года назад. Проверив свои чувства, решили зарегистрировать отношения.



Самый большой возраст, в котором в 2020-м году женились или выходили замуж в Забайкалье, составил 91 год. Невеста в таком возрасте вышла замуж за мужчину 88-ми лет в Тунгокоченском районе. Еще один жених в возрасте 91-го года живет в Сретенске, его избраннице 86 лет, сообщили в департаментн ЗАГС Забайкальского края.



Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

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