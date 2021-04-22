В Бурятии палы сухой травы уже 13 раз угрожали переходом огня на села

С начала года зарегистрировано 250 загораний сухой растительности, площадь загораний составила почти 300 гектаров



В Бурятии продолжаются ежедневные загорания травы, а площади, пройденные огнем, исчисляются десятками гектаров и несут за собой угрозу распространения огня на населенные пункты и лесной фонд, сообщил зампред правительства республики Петр Мордовской.



С начала этого года зарегистрировано 250 загораний сухой растительности. Площадь загораний превысила 296 гектаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение количества загораний на 29%, но при этом площадь загораний увеличилась на 7%. Наибольшее количество загораний сухой травы зарегистрировано в Улан-Удэ, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском и Тарбагатайском районах. С начала года произошло шесть загораний на кладбищах.



С начала весны в 13 случаях существовала угроза перехода огня от загораний травы, лесного массива на населенные пункты: трижды в селе Челутай Заиграевского района; трижды в селе Ильинка и дважды в селе Турунтаево Прибайкальского района, в селах Иволгинск и Ганзурино Иволгинского района, в селе Хорга Еравнинского района, селе Нижний Убукун Селенгинского района, селе Тунка Тункинского района и селе Малый Нарын Джидинского района.



С начала года 60 виновных в возгораниях привлечены к административной ответственности за сжигание сухой растительности и непринятие своевременных мер по уборке мусора и травы. Наложены штрафы на общую сумму 245 тысяч рублей. Из них на должностных лиц – 13 дел на сумму 78 тысяч рублей, на граждан – 43 дела на сумму 92 тысяч рублей. Одно юридическое лицо оштрафовано на сумму 75 тысяч рублей. Направлено 56 запросов об установлении собственников земельных участков.



Петр Мордовской поручил муниципалитетам усилить контроль за палами прошлогодней травы, сообщили в пресс-службе правительства республики.



За минувшие сутки произошло 21 возгорание сухой растительности. Общая площадь возгораний составила 20 гекаров. Установлено и привлечено к административной ответственности 7 лиц, нарушивших требования пожарной безопасности при сжигании сухой травы, а также не принявших меры по уборке мусора и травы.



Фото: egov-buryatia.ru

