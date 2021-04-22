В Монголии коронавирусом заболели более 4,4 тыс детей

Страна получает новую партию вакцины AstraZeneca, но запрашивает у России 1 миллион доз вакцины «Спутник-V»
В Монголии за сутки выявлено 1 328 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения достигло 26 692 случаев, сообщает МОНЦАМЭ. Выздоровели за сутки 426 человек, всего 13 772 человека. Число летальных исходов достигло 61.
Набор-тест на выявление коронавируса по слюне, разработанный монгольскими учеными, поступил в крупные государственные больницы и поликлиники, и с 26 апреля граждане будут получать результаты анализа слюны на коронавирус. Анализ по слюне в 2,5 раза дешевле, чем ПЦР-анализ на коронавирус. Кроме того, результаты теста по слюне можно получить всего через 90 минут.
Минобрнауки и минздрав страны обнародовали данные о детях в возрасте до 18 лет, инфицированных коронавирусом. Согласно этим данным, по состоянию на 18 апреля коронавирусом заболели 4412 детей в возрасте до 18 лет. Из них 23,4 процента занимают дети в возрасте до четырех лет, 31,9% - в возрасте пяти-девяти лет, 30,7% - в возрасте 10-14 лет и 14 процентов - в возрасте 15-18 лет.
Минобрнауки пояснило, что если ранее дети часто инфицировались в семейном кругу, то в последние дни число передачи инфекции между детьми увеличилось. Поэтому министерство призывает родителей и опекунов уделять первоочередное внимание здоровью и развитию детей в контексте растущего числа заболеваемости в стране.
Монголия получает 50 400 доз вакцины AstraZeneca, и это третья по счету поставка этого вида вакцины от коронавируса в рамках международной программы Covax, сообщила замдиректора Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Ж.Байгалмаа. Кроме того, прежние запасы этой вакцины не полностью исчерпаны, поэтому уже проводится вакцинация вторым компонентом медработникам и сотрудникам полиции, экстренных служб и профорганов, работающих в условиях высокого риска инфекции.
Государственная чрезвычайная комиссия объявила об отправлении в путь по столице 40 переоборудованных крупногабаритных автобусов под мобильный прививочный пункт. Их будут сопровождать автобусы регистрации, медосмотра и мониторинга физического состояния вакцинированных лиц. Кроме того, эти автобусы будут использованы для перевозки и обслуживания граждан, проживающих в отдаленных местах и не имеющих доступа к медуслугам.
Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Монголии Искандером Азизовым, сообщала пресс-служба вице-премьера. Обсуждался вопрос поставки в ближайшее время из России 1 миллиона доз вакцины «Спутник-V». Посол подчеркнул, что проинформирует российских официальных лиц о пожелании монгольской стороны по поставкам российских вакцин.
Фото: montsame.mn
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