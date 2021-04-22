Сельчане Бурятии практикуют усыновление ради сохранения сел

Социологи опровергли ряд популярных мифов о буме усыновления детей сельскими жителями





В Бурятии жители малых сел берут детей из интернатов, чтобы сохранить сельские школы как жизнеобразующие предприятия, а в итоге и сами села. Ведь в случае закрытия школы село пустеет. Такие выводы сделали авторы исследования «Экономика усыновления как стратегия выживания малых сел», представленного на круглом столе Фондом поддержки социальных исследований «Хамовники», сообщает пресс-служба фонда.



В рамках экспедиции авторы работы Вера Галиндабаева и Николай Карбаинов из Социологического института РАН посетили ряд регионов России. В Бурятии они изучали ситуацию в Улан-Удэ, улусах Элысун, Тохорюкта, Барун-Хасурта, селах Хоринск, Баргузин и Курумкан, где провели десятки интервью с приемными родителями, детьми, сотрудниками органов опеки, представителями муниципальных администраций, директорами школ и интернатов.



Ученые пришли к выводу, что основные мотивы усыновления: спасение села (через спасение школы); сохранение профессиональной деятельности (в первую очередь, учителям и работникам культуры) и получение дохода от нее; дополнительный доход; благое деяние.



В среднем, если в школе учится менее 35-45 человек, она является малокомплектной и попадает под риск закрытия. Примерно 60% сельских школ – малокомплектные. Социально-экономическая ситуация в малых селах (до 500 человек) примерно одинакова и слабо зависит от благосостояния региона в целом. При этом школы в таких населенных пунктах являются по сути селообразующими. По данным фонда «Хамовники», уже в первые годы после закрытия образовательного учреждения население сокращается в 2-3 раза. Чтобы избежать закрытия школы и упадка села, сохранить работу по специальности, жители нашли выход в усыновлении.



Среди наиболее заинтересованных можно выделить сотрудников администрации поселений, директоров и учителей школ, сотрудников сельских домов культуры. Резкий рост количества усыновлений произошел после 2008 года, с началом реформы в рамках ФЦП «Семья и дети». Если до 2007 года в России было около 5 тысяч приемных детей в семьях, то к 2012 году их насчитывалось уже 160 тысяч. Среди причин такого роста: сокращение рынка труда; сокращение школ в рамках федеральной программы оптимизации образования.



Усыновление можно рассматривать как способ выживания села, при этом усыновление предполагает снятие нагрузки с государства за счет приемных семей. Ситуация выгодна всем, поясняет автор проекта Вера Галиндабаева: «государству содержание ребенка в приемной семье обходится кратно дешевле, чем в интернате (дотации на одного ребенка в семье от 100 тысяч рублей до 600 тысяч рублей в год против 400 тысяч – 4 миллионов рублей в интернате). Детские дома закрываются. В большинстве приемных семей складываются почти родственные отношения. Родители получают не только государственные субсидии, но и возможность продолжать свою профессиональную деятельность, сохраняя рабочее место».



Авторы исследования опровергают три мифа. Миф первый – «Приемных детей берут из-за денег».



Финансовая мотивация, как отмечают авторы исследования, не является основополагающей. «Есть категории людей, которые рассматривают это как заработок, но на практике, если вы не любите детей, то вы почти наверняка прогорите на этом промысле», - говорит руководитель исследования Вера Галиндабаева.



Миф второй – «Для использования их труда в сельском хозяйстве». Масштабы личного подсобного хозяйства населения в целом значительно сократились, оно не является значимым источником ресурсов для большинства домохозяйств. При этом «дети либо сами инициативно помогают приемным родителям, либо не помогают вообще, манипулируя законами о своих правах. К среднему возрасту этим знаниям дети хорошо обучены в интернатах и детских домах», - отмечает Николай Карбаинов.



Миф третий – «Детей берут из-за любви». Скорее, как признавались родители в ходе бесед, ими движут в том числе альтруистические мотивы, часто основанные на религии. Буян (бурятск.) – благое деяние в буддизме, считается условием хорошего перерождения в следующей жизни.



Религия вплетается в экономику усыновления, укрепляя социальную, а не экономическую составляющую отношений между приемными родителями и детьми. Например, русские дети становятся буддистами в бурятских семьях. И наоборот, дети из регионов неправославных конфессий, например, с Северного Кавказа, проходят обряд крещения, обретают крестных матерей и отцов, которые поддерживают их зачастую на протяжении дальнейшей жизни. В итоге в православных селах они получают кроме приемных родителей еще и поддержку крестных родителей, отмечают авторы исследования.



Фото: pixabay.com

