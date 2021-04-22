Максиму Молонову вручили Почетный знак Народного Хурала Бурятии

Инициатору известного турнира по борьбе исполнилось 80 лет

- От имени Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас, Максим Энхеевич, с восьмидесятилетним юбилеем! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия! - поздравил ветерана Владимир Павлов.





Сегодняшнее заседание Совета Народного Хурала началось с приятного момента. Глава республиканского парламента Владимир Павлов вручил Почетный знак Народного Хурала «За заслуги в развитии парламентаризма и совершенствовании законодательства Республики Бурятия» Максиму Энхеевичу Молонову.Максим Энхеевич отмечает 80-летний юбилей. Вся его трудовая биография неразрывно связана с Баргузинским районом. Более восемнадцати лет избирался главой администрации сёл Хилгана и Улюн.Чествуя юбиляра, он также отметил, что Максим Энхеевич – один из инициаторов турнира по вольной борьбе на призы легендарного командира партизанского Смоленщине Гуржапа Очирова. Именно с этого турнира начинали свой путь в большой спорт многие прославленные спортсмены, в том числе и сын Максима Энхеевича, Максим Максимович Молонов, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе, Заслуженный тренер России.Фото: Хурал Бурятии