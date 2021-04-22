22.04.2021
Максиму Молонову вручили Почетный знак Народного Хурала Бурятии

Максиму Молонову вручили Почетный знак Народного Хурала Бурятии

Инициатору известного турнира по борьбе исполнилось 80 лет

Сегодняшнее заседание Совета Народного Хурала началось с приятного момента. Глава республиканского парламента Владимир Павлов вручил Почетный знак Народного Хурала «За заслуги в развитии парламентаризма и совершенствовании законодательства Республики Бурятия» Максиму Энхеевичу Молонову.

Максим Энхеевич отмечает 80-летний юбилей. Вся его трудовая биография неразрывно связана с Баргузинским районом. Более восемнадцати лет избирался главой администрации сёл Хилгана и Улюн.

- От имени Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас, Максим Энхеевич, с восьмидесятилетним юбилеем! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия! - поздравил ветерана Владимир Павлов.


Чествуя юбиляра, он также отметил, что Максим Энхеевич – один из инициаторов турнира по вольной борьбе на призы легендарного командира партизанского Смоленщине Гуржапа Очирова. Именно с этого турнира начинали свой путь в большой спорт многие прославленные спортсмены, в том числе и сын Максима Энхеевича, Максим Максимович Молонов, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе, Заслуженный тренер России.

Фото: Хурал Бурятии
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