В Забайкалье построят новую Куку

Популярный у жителей Бурятии курорт превратят в современный бальнеологический комплекс



Компания «Здравницы Забайкалья» построит новый современный санаторно-курортный комплекс в Куке с широким спектром медицинских и дополнительных услуг. Инвестиционный проект общей стоимостью более 500 миллионов рублей будет реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики неподалеку от села Кука, в 75 км от Читы, сообщила пресс-служба корпорации.



«Планируем провести полный капитальный ремонт существующих зданий общей площадью более 7 000 квадратных метров по специально разработанному дизайн-проекту, комплексное благоустройство территории и оборудование рекреационной зоны, построить сети внешней и внутренней инфраструктуры, приобрести специализированное медицинское оборудование. Восстановление и технологическое переоборудование санаторно-курортного комплекса позволит нам занять перспективную нишу в сфере рекреационных, медицинских и туристических услуг, значительно повысить уровень социально-медицинских услуг в Забайкальском крае и создать новые рабочие места для 183 жителей Забайкальского края», - отметил директор ООО «Здравницы Забайкалья» доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Сергей Давыдов.



Свою роль в проектном решении сыграло выгодное месторасположение объекта. Наличие экологических и рекреационных характеристик – гористая местность, лиственничная тайга, воды Кукинского и Маккавеевского минеральных месторождений, а также близость федеральной трассы позволят инвестору реализовать формат загородного отеля с бальнеологической лечебницей.



«Опыт применения минеральной воды «Кука курортная» показывает, что 97% пациентов, прошедших лечение этой минеральной водой, демонстрируют положительную динамику в ключевых медицинских показателях», - добавляет Сергей Давыдов.



В составе комплекса будет создан жилой фонд на 90 комфортных номеров с коттеджами, рассчитанный на проживание 174 гостей, а также поликлиническое отделение, реабилитационные залы, ванный комплекс, лечебные сауны, два открытых бассейна (детский и взрослый), спортивные и рекреационные площадки, культурно-развлекательный центр, конференц-залы с возможностью проведения тренингов и тимбилдинга.



Главной особенностью курорта станет возможность каждому гостю выбрать один из вариантов: посещение с целью планового комплексного восстановительного лечения или же рекреационный отдых с лечебными и физиотерапевтическими процедурами. Посетителям будет предложен широкий спектр медицинских и реабилитационных услуг, в том числе после заболеваний коронавирусной инфекцией. Специалистами уже разработаны медицинские программы, способствующие быстрому и комфортному восстановлению после COVID-19.



По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на сегодняшний день на территориях опережающего развития зарегистрировано более 500 резидентов. Объем заявленных инвестиций превысил 4,3 трлн рублей, причем четверть из них уже вложена в запущенные и реализуемые проекты ТОР. Предусмотрено создание порядка 90,8 тыс. рабочих мест. А 138 резидентов ТОР заявленные проекты успешно реализовали, создав для дальневосточников более 35 тыс. рабочих мест.



Фото: minvr.gov.ru

