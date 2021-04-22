В Улан-Удэ студенты жалуются на слишком дорогие обеды в столовой

Даже за самый бюджетный перекус приходится отдавать почти 200 рублей

В паблике Аноним выложили фотографию скудного обеда, состоящего из гречки с курицей и компота. За все это удовольствие студент Восточно-Сибирского Государственного института культуры отдал 179 рублей. «Верните людям доступное питание!» - возмущенно пишут пользователи соцсетей.В комментариях под постом, высказались и студенты БГУ, где похожий обед стоит примерно столько же.Улан-удэнцы возмущены тем, что безработных студентов так ущемляют и приводят в пример столовую при ЛВРЗ, где, пожалуй, самые низкие цены на обеды: «В столовой ЛВРЗ можно взять первое, второе, а еще пирожок и чай, - и все это за 96 рублей!»