В Бурятии демонтируют «золотые» камеры по дороге на Байкал

В прокуратуре посчитали, что они установлены с нарушением закона





Прокуратура Бурятии усмотрела нарушения при установке двух ограничивающих знаков «Начало населенного пункта» на 165-м километре трассы «Улан-Удэ – Курумкан» и внесла представление в «Бурятрегионавтодор» о демонтаже данных дорожных знаков, вводящих автомобилистов в заблуждение. И вынужденных платить штрафы за превышение скорости.