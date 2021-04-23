В Бурятии демонтируют «золотые» камеры по дороге на Байкал

В прокуратуре посчитали, что они установлены с нарушением закона
Прокуратура Бурятии усмотрела нарушения при установке двух ограничивающих знаков «Начало населенного пункта» на 165-м километре трассы «Улан-Удэ – Курумкан» и внесла представление в «Бурятрегионавтодор» о демонтаже данных дорожных знаков, вводящих автомобилистов в заблуждение. И вынужденных платить штрафы за превышение скорости.
Напомним, как уже сообщал «Номер один», улан-удэнский общественник Максим Лобышев с лета 2020 года добивается демонтажа незаконных, по сути, дорожных знаков на трассе «Улан-Удэ – Курумкан», где можно ехать с разрешенной скоростью в 90 км/час. Однако на участке «Пески» скорость ограничивается до 60 км/час плохо просматриваемыми с дороги знаками «Начало населенного пункта». Поскольку никакого населенного пункта и даже строений рядом нет, водители думают, что не нарушают, двигаясь с разрешенной на трассе скоростью 90 км/час. И тут же попадают на специально установленные для сбора штрафов две камеры фото-, видеофиксации. Добавим, что эти две камеры считаются «золотыми» для республиканского бюджета, поскольку каждое лето приносят по несколько миллионов рублей в виде штрафов.
В июне 2020 года получивший в «Песках» штраф в 500 рублей за превышение скорости, Максим Лобышев обжаловал административное наказание в Прибайкальском райсуде. На нем выяснилось, что основанием для установки ограничивающих знаков стало весьма сомнительное, с правовой точки зрения, расширение границ СП «Туркинское» с присвоением строящейся турзоны «Пески» статуса микрорайона. Что позволило АО ОЭЗ «Байкальская гавань» пролоббировать в «Бурятрегионавтодоре» установку там двух дорожных знаков о населенном пункте. Однако за эти годы никакого строительства и тем более микрорайона в этой местности не появилось, не было там, по данным ГИБДД, и тяжелых ДТП. Тем не менее суды отказали истцу на том основании, что вопрос по знакам требует подачи отдельного иска.
Тогда Максим Лобышев пошел другим путем и подал жалобу в прокуратуру Прибайкальского района с целью демонтажа знаков. Но и там ему не помогли. И тогда он обратился с жалобой уже в республиканскую прокуратуру, где после публикации в «Номер один» к обращению автомобилиста отнеслись более внимательно. В прокуратуре РБ посчитали, что поскольку жилых строений в данной местности нет, знаки о населенном пункте установлены с нарушением закона.
«9 апреля 2021 года прокуратурой республики руководителю ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ» внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», - сообщила в письме к общественнику заместитель прокурора РБ Светлана Козлова.
Максим Лобышев выразил свое удовлетворение реакцией прокуратуры.
- Да, пока сделан только первый шаг, но надеюсь, что эти сомнительные дорожные знаки в скором времени демонтируют, - отметил он. - Чтобы в этом летнем сезоне у направляющихся на Байкал отдыхающих не опустошались карманы.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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