В Этнографическом музее родились сразу два верблюжонка

Улан-удэнцев попросили придумать имена для малышей



В Этнозоосаду Этнографического музея народов Забайкалья родились верблюжата. Сначала мамой стала верблюдица по имени Жемчужина, которую привезли в музей из Тункинского района в 2018 году.



- Малыш родился крупным, длинноногим крепышом, очень похожим на своего папу – Нюрхая. Практически сразу встал на ножки и через несколько часов после рождения активно сосал молочко у мамы. Сейчас им нужно окрепнуть, и примерно через неделю, если все будет хорошо, можно будет познакомиться с новым жителем Этнозоосада вблизи (сейчас мама с сыночком находится в дальнем вольере), - рассказали в музее.



А через пару дней разродилась и вторая верблюдица – Сэсэг. У нее родилась девочка .



- Малышка такая миниатюрная, изящная и хрупкая, словом настоящая принцесса! Теперь нужно думать об именах малышам, поэтому ждем ваших предложений! – обращаются к улан-удэнцам работники музея.





