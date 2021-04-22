В Этнографическом музее родились сразу два верблюжонка

Улан-удэнцев попросили придумать имена для малышей
В Этнозоосаду Этнографического музея народов Забайкалья родились верблюжата. Сначала мамой стала верблюдица по имени Жемчужина, которую привезли в музей из Тункинского района в 2018 году.
- Малыш родился крупным, длинноногим крепышом, очень похожим на своего папу – Нюрхая. Практически сразу встал на ножки и через несколько часов после рождения активно сосал молочко у мамы. Сейчас им нужно окрепнуть, и примерно через неделю, если все будет хорошо, можно будет познакомиться с новым жителем Этнозоосада вблизи (сейчас мама с сыночком находится в дальнем вольере), - рассказали в музее.
А через пару дней разродилась и вторая верблюдица – Сэсэг. У нее родилась девочка .
- Малышка такая миниатюрная, изящная и хрупкая, словом настоящая принцесса! Теперь нужно думать об именах малышам, поэтому ждем ваших предложений! – обращаются к улан-удэнцам работники музея.
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