В Бурятии раскручивалась племенная «панама»?

Аграрии экспортировали племенной скот в ущерб племенной базе республики, получая субсидии на закуп молодняка
Счетная палата Бурятии проверила использование субсидий на приобретение молодняка сельхозживотных, предоставленных минсельхозом республики аграриям в 2017-2020 годах. Выявлен ряд странностей в расходовании 125,2 миллиона рублей субсидий. В их числе – коррупционные риски, неэффективное использование средств, экспорт племенного молодняка в ущерб собственной племенной базе и банальное очковтирательство .
На коллегии Счетной палаты Бурятии под председательством Евгения Пегасова с докладом выступил аудитор Евгений Убеев, сообщает сайт контрольного органа.
Всего в 2017-2020 годах получателями субсидий были предъявлены к субсидированию расходы на приобретение 3083 голов племенного молодняка мясной породы и 246 голов молочной. Кассовое исполнение субсидий составило 100%. Однако за проверяемый период министерством систематически допускалось принятие бюджетных обязательств (заключение соглашений о предоставлении субсидий) при отсутствии лимитов финансирования. За три года превышение принятых бюджетных обязательств над доведенными лимитами финансирования составило 12,4 миллиона рублей. Эти нарушения содержат коррупционные риски в виде «резервирования» субсидии для конкретных получателей до конца текущего года под произведенные или планируемые расходы по закупу скота.
Кроме того, выявлены случаи субсидирования затрат на приобретение молодняка сельхозживотных по сделкам между племенными репродукторами как внутри региона, так и извне. При этом основной их продукцией как раз является сам молодняк. Такая система предоставления субсидии не в полной мере настроена на эффективное использование бюджетных средств. «Отмечаются случаи субсидирования затрат племенных организаций на приобретение племенных телок, при этом, сами же хозяйства продавали молодняк той же породы и возраста преимущественно за рубеж», - отметили аудиторы.
Требований о сохранении приобретенного за счет субсидии молодняка порядок предоставления субсидии не содержал, что позволяло получателю субсидии отчуждать приобретенный племенной молодняк по завершении года. Также отсутствует требование о сохранности чипов у приобретаемых сельхозживотных и не установлены меры ответственности за выбытие скота. Эти недостатки нормативного регулирования и приводили к нарушениям.
Например, часть приобретенного за счет субсидии 149 голов молодняка была продана в другой регион на следующий год от имени продавца, при этом ни один чип у представленных получателем субсидии к осмотру животных не совпал с чипами при продаже скота. Кроме того, установлено, что, 154 голов из этой же партии скота продолжают числиться на стоянке продавца, а не у получателя субсидии. Сделка носит признаки фиктивной. Цель - получение субсидий. Сумма неэффективно предоставленных субсидий составила 8,6 миллиона рублей.
Одному из получателей предоставлена субсидия на приобретение племенных телок по «повышенной» ставке – 90% от затрат. Для применения такой ставки нужно было соблюсти условие – построить капитальную животноводческую ферму. Однако аграрное ведомство приняло документы на дощатый трехстенный сарай-навес, выданные администрацией муниципального образования. Ущерб республиканскому бюджету составил 2,9 миллиона рублей. На одну приобретенную голову было выплачено 98,3 тысячи рублей субсидий.
Согласно действующему законодательству на любое перемещение сельскохозяйственных животных должен выдаваться ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) с места отправления, свидетельствующий о том, что вывозимые животные не больны и привиты. В период с 2017-2020 годов у значительной части получателей субсидий не подтверждалось перемещение скота ВСД, что несет риски занесения заразных болезней на территорию республики.
Отмечается значительное увеличение поставок племенной продукции за пределы республики, в основном, в Казахстан. Так, в 2019 году за пределы республики было реализовано поголовье молодняка, составляющее 46,2% от маточного поголовья. В 2020 году - 38% от маточного поголовья. В некоторых племенных хозяйствах продажи племенных телок превышали маточное поголовье в 1,3-1,5 раза. Сохранение такой интенсивности продаж племенного молодняка может создать угрозу собственной племенной базе республики.
Напомним, что в пресс-релизах минсельхоза говорилось о том, что «в 2019 и 2020 годах племенные репродукторы - ООО «Победа», ООО «Иверия», ООО «Бичура лес», ООО «Виста» - поставили в Казахстан 4257 голов молодняка КРС калмыцкой мясной породы на сумму свыше 2,81 миллиона долларов». При этом утверждалось: «поставки скота за рубеж не нарушают оборот стада в племенных хозяйствах. Кроме того, в целях улучшения породных качеств сельхозживотных завозится скот из-за пределов Бурятии».
Минсельхозпроду Бурятии рекомендовано внести изменения в порядок предоставления субсидии и принять меры по возврату неправомерно предоставленных субсидий. Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы, отметили в Счетной палате Бурятии.
Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
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