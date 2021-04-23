В Бурятии чиновника оштрафовали за «нецелевку»

Деньги из дорожного фонда он направил на оплату страховых взносов





Прокуратура Бурятии выявила нарушения бюджетного законодательства в работе Управления по развитию инфраструктуры администрации Закаменского района.

«Должностным лицом учреждения подписаны платежные поручения на оплату задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское и пенсионное страхование. В нарушение Бюджетного кодекса РФ денежные средства перечислены из средств дорожного фонда местного бюджета. Это явилось нецелевым использованием денежных средств, поскольку не связано с дорожным хозяйством, осуществлением ремонта и содержанием дорог местного значения», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с нарушением прокурор внес главе района представление, которое удовлетворено, нарушения закона устранены.Кроме того, за нецелевое использование бюджетных средств должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано.Фото: «Номер один»