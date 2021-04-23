В Бурятии суточный прирост COVID-19 стабилизировался на 30 случаях

В стационарах находятся 308 пациентов, амбулаторное лечение проходят 244 человека



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 978. Это на 30 случаев больше, чем было в четверг, 54% (19 682) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 831 человек, за минувшие сутки умерли двое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 30 новых случаев коронавируса: 21 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 645 человек.



В стационарах получают лечение 308 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 209. В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ 19 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 8.



Амбулаторное лечение проходят 244 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 595 (+46) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 447 коек: занято – 308, свободно – 139 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 688 человек, с нарастающим итогом – 939 236 человек.



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