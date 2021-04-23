В Бурятии заговорили о «собачьей» госпрограмме

Она необходима для сферы обращения с животными, посчитали в Народном Хурале



Практически все районы Бурятии недостаточно эффективно ведут работу по привлечению к административной ответственности за правонарушения в сфере обращения с животными. К такому выводу пришел Комитет по аграрным вопросам Народного Хурала в результате анализа муниципального контроля, сообщила пресс-служба республиканского парламента.



Так, за первый квартал нынешнего года было составлено 63 административных протокола за нарушение правил выгула собак, по результатам которых наложены 38 штрафов на общую сумму 103 500 рублей. Эти данные привел руководитель республиканского управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев на заседании Совета Народного Хурала, рассмотревшего ход реализации 51-й статьи республиканского закона «Об административных правонарушениях». На январской сессии Народного Хурала депутаты внесли изменения в закон, увеличив административные штрафы за нарушение правил выгула домашних животных и допущение нападения домашнего животного или животного без владельца, на человека.



«Нельзя сказать, что меры не принимаются, но решать вопрос нужно более динамично, строить приюты, отлавливать собак», - отметил спикер Народного Хурала Владимир Павлов.



По словам председателя аграрного комитета Дмитрия Швецова, повышение уровня обращения с животными только путем увеличения административной ответственности недостаточно.

«Необходимо комплексное решение задач по снижению неконтролируемого роста популяции животных без владельцев, строительству приютов для животных без владельцев, а также усилению информационно-профилактической работы с населением. Назрела разработка и принятие республиканской госпрограммы в области обращения с животными», - отметил депутат.



В первом квартале этого года по сравнению с 2020 годом на 32% снизилось число обращений по поводу укусов собак. Однако нападения собак на людей продолжаются. Большая часть из них совершена собаками, у которых есть хозяева. Депутаты отметили, что на этот факт нужно обратить особое внимание, усилив разъяснительную работу среди населения республики.



В проект постановления Совета Народного Хурала включены предложения о разработке госпрограммы в области обращения с животными, внесение изменений в правила выгула домашних животных, проведения профилактической работы среди населения по формированию ответственного обращения с животными и утверждения новой методики подсчета численности животных без владельцев.







Между тем, факт наличия слабых сторон в законе об ответственном обращении с животными признали уже мэры 16 городов России. Стаи собак продолжают нападать, даже если все особи прошли стерилизацию и вакцинацию и на момент выпуска из приюта не проявляли немотивированную агрессию. Мэры поддержали предложение администрации Улан-Удэ изменить закон об ответственном обращении с животными. Результаты опроса руководства муниципалитетов глава столицы Бурятии Игорь Шутенков направил в региональные правительство. Большинство опрошенных руководителей полагает, что в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных. Некоторые, помимо этого, считают нужным ввести налог на содержание собак и их обязательную стерилизацию.



Ранее была оглашена информация о том, что по анализу районных администраций на территории Улан-Удэ находится более 4 тысяч бездомных собак.



Фото: ulan-ude-info.ru Практически все районы Бурятии недостаточно эффективно ведут работу по привлечению к административной ответственности за правонарушения в сфере обращения с животными. К такому выводу пришел Комитет по аграрным вопросам Народного Хурала в результате анализа муниципального контроля, сообщила пресс-служба республиканского парламента.Так, за первый квартал нынешнего года было составлено 63 административных протокола за нарушение правил выгула собак, по результатам которых наложены 38 штрафов на общую сумму 103 500 рублей. Эти данные привел руководитель республиканского управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев на заседании Совета Народного Хурала, рассмотревшего ход реализации 51-й статьи республиканского закона «Об административных правонарушениях». На январской сессии Народного Хурала депутаты внесли изменения в закон, увеличив административные штрафы за нарушение правил выгула домашних животных и допущение нападения домашнего животного или животного без владельца, на человека.«Нельзя сказать, что меры не принимаются, но решать вопрос нужно более динамично, строить приюты, отлавливать собак», - отметил спикер Народного Хурала Владимир Павлов.По словам председателя аграрного комитета Дмитрия Швецова, повышение уровня обращения с животными только путем увеличения административной ответственности недостаточно.«Необходимо комплексное решение задач по снижению неконтролируемого роста популяции животных без владельцев, строительству приютов для животных без владельцев, а также усилению информационно-профилактической работы с населением. Назрела разработка и принятие республиканской госпрограммы в области обращения с животными», - отметил депутат.В первом квартале этого года по сравнению с 2020 годом на 32% снизилось число обращений по поводу укусов собак. Однако нападения собак на людей продолжаются. Большая часть из них совершена собаками, у которых есть хозяева. Депутаты отметили, что на этот факт нужно обратить особое внимание, усилив разъяснительную работу среди населения республики.В проект постановления Совета Народного Хурала включены предложения о разработке госпрограммы в области обращения с животными, внесение изменений в правила выгула домашних животных, проведения профилактической работы среди населения по формированию ответственного обращения с животными и утверждения новой методики подсчета численности животных без владельцев. Как сообщал «Номер один» , в Улан-Удэ ситуация со штрафами гораздо лучше. С 1 января составлено 335 протоколов, административными комиссиями наложено штрафов на общую сумму 513 600 рублей. Тем не менее, от укусов собак продолжают страдать дети. И это не удивляет. С 1 марта по настоящее время службой отлова было поймано 840 безнадзорных животных и в прежнюю среду обитания после прохождения всех этапов программы отлова выпущено 617 собак, лишь 33 передано новым хозяевам.Между тем, факт наличия слабых сторон в законе об ответственном обращении с животными признали уже мэры 16 городов России. Стаи собак продолжают нападать, даже если все особи прошли стерилизацию и вакцинацию и на момент выпуска из приюта не проявляли немотивированную агрессию. Мэры поддержали предложение администрации Улан-Удэ изменить закон об ответственном обращении с животными. Результаты опроса руководства муниципалитетов глава столицы Бурятии Игорь Шутенков направил в региональные правительство. Большинство опрошенных руководителей полагает, что в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных. Некоторые, помимо этого, считают нужным ввести налог на содержание собак и их обязательную стерилизацию.Ранее была оглашена информация о том, что по анализу районных администраций на территории Улан-Удэ находится более 4 тысяч бездомных собак.Фото: ulan-ude-info.ru