В Москве осужден экс-руководитель ОПГ, убивавшей в Забайкалье

Криминальная история края периода «лихих 90-х» только сейчас завершается в судах



В Москве суд вынес приговор 56-летнему Андрею Кузнецову. Он признан виновным в «умышленном убийстве четырех лиц, совершенном организованной группой по предварительному сговору) и в «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Следствием и судом установлено, что в 1993 году Кузнецов, руководивший предприятием, которое занималось организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов, создал под своим руководством банду «Кузинские». С 1993 года по 1999 год участники банды в различных групповых сочетаниях под руководством Кузнецова совершили убийства восьми человек. При этом они использовали огнестрельное оружие, имевшееся на их вооружении. Все убийства совершались для устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде.



Ранее в Забайкалье четверо экс-участников преступной группы приговорены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Кузнецова выделялось в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.



Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



В декабре 2020 года в Чите были осуждены четверо участников преступных группировок. Их признали виновными в серии убийств, совершенных в 1990-х годах. Как установили следствие и суд, осужденные, являясь членами преступных группировок, в 1990-х годах совершили убийства шести человек, в том числе пяти человек в Чите и одного - в Москве. Убийства совершались по указанию лидера одной из группировок - так называемой «Кузинской» - Андрея Кузнецова.



Установлено, что все убийства совершались в целях устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде. Четырьмя жертвами убийств стали члены противоборствующих преступных групп, еще двое убитых - коммерсанты.



Трое осужденных входили в так называемую «Кузинскую» группировку, возглавляемую Андреем Кузнецовым и действовавшую в городе Москве. Пользуясь авторитетом в криминальном мире, Кузнецов фактически контролировал большую часть грузоперевозок на нескольких московских вокзалах. В состав преступной группы «Кузинских» входило не менее 10 человек, каждый из которых занимался своими функциями. Помимо участия в убийствах, члены преступной группы занимались обеспечением оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств. Для перевозки оружия использовались, в том числе, и железнодорожные транспортные компании.



Один осужденный являлся членом так называемой «Джекичановской» группировки, которая действовала в Чите. Участники группировки занимались «крышеванием» мелких коммерсантов в Чите, а также занимались собственным бизнесом.



Одному из лидеров преступной группы Кузинских, Илье Толстикову, который признан виновным в совершении убийств трех человек, приговором суда назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Двум бывшим участникам банды «Кузинских», Павлу Рогову и Александру Викулову, каждый из которых признан в убийстве, назначены наказания в виде 12 и 11 лет, соответственно. Экс-участнику банды «Джекичановских», Салавату Гизатулину, который признан в убийстве одного человека, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.







Фото: pixabay.com В Москве суд вынес приговор 56-летнему Андрею Кузнецову. Он признан виновным в «умышленном убийстве четырех лиц, совершенном организованной группой по предварительному сговору) и в «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.Следствием и судом установлено, что в 1993 году Кузнецов, руководивший предприятием, которое занималось организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов, создал под своим руководством банду «Кузинские». С 1993 года по 1999 год участники банды в различных групповых сочетаниях под руководством Кузнецова совершили убийства восьми человек. При этом они использовали огнестрельное оружие, имевшееся на их вооружении. Все убийства совершались для устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде.Ранее в Забайкалье четверо экс-участников преступной группы приговорены к длительным срокам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Кузнецова выделялось в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В декабре 2020 года в Чите были осуждены четверо участников преступных группировок. Их признали виновными в серии убийств, совершенных в 1990-х годах. Как установили следствие и суд, осужденные, являясь членами преступных группировок, в 1990-х годах совершили убийства шести человек, в том числе пяти человек в Чите и одного - в Москве. Убийства совершались по указанию лидера одной из группировок - так называемой «Кузинской» - Андрея Кузнецова.Установлено, что все убийства совершались в целях устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде. Четырьмя жертвами убийств стали члены противоборствующих преступных групп, еще двое убитых - коммерсанты.Трое осужденных входили в так называемую «Кузинскую» группировку, возглавляемую Андреем Кузнецовым и действовавшую в городе Москве. Пользуясь авторитетом в криминальном мире, Кузнецов фактически контролировал большую часть грузоперевозок на нескольких московских вокзалах. В состав преступной группы «Кузинских» входило не менее 10 человек, каждый из которых занимался своими функциями. Помимо участия в убийствах, члены преступной группы занимались обеспечением оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств. Для перевозки оружия использовались, в том числе, и железнодорожные транспортные компании.Один осужденный являлся членом так называемой «Джекичановской» группировки, которая действовала в Чите. Участники группировки занимались «крышеванием» мелких коммерсантов в Чите, а также занимались собственным бизнесом.Одному из лидеров преступной группы Кузинских, Илье Толстикову, который признан виновным в совершении убийств трех человек, приговором суда назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Двум бывшим участникам банды «Кузинских», Павлу Рогову и Александру Викулову, каждый из которых признан в убийстве, назначены наказания в виде 12 и 11 лет, соответственно. Экс-участнику банды «Джекичановских», Салавату Гизатулину, который признан в убийстве одного человека, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Как сообщал «Номер один» , в апреле Чите осужден руководитель и участник организованной преступной группы «Ключевские» Владислав Телкин. Он признан виновным в «убийстве при отягчающих обстоятельствах», «похищении человека» и «бандитизме». Ему назначено наказание в виде 24,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: pixabay.com