В Бурятии ограничили доступ населения в леса

В республике уже произошло 25 лесных пожаров на общей площади чуть больше 300 гектаров



В Бурятии в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, ограничили пребывание граждан во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Исключения составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха.



Ограничения не относятся к: сотрудникам лесного хозяйства; общественным инспекторам по охране окружающей среды; должностным лицам, осуществляющим федеральный государственный охотничий надзор; специалистам охотничьих хозяйств; специалистам, осуществляющим аварийно-спасательные работы, охранно-профилактические работы линейных объектов; лицам, участвующим в работе межведомственных оперативных и мобильных групп; сотрудникам полиции, задействованным в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров, выявлении и пресечении преступлений, административных правонарушений или входящих в состав следственно-оперативных групп; лицам, выполняющим мероприятия по охране, защите лесов и лесовосстановлению в соответствии с проектами освоения; работникам лесохозяйственных организаций, выполняющим работы по отводу и таксации лесосек, лесопатологические обследования, лесоустроительные работы.







«С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади чуть больше 300 гектаров. По сравнению с прошлым годом значительно улучшены показатели. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 90 лесных пожаров. Площадь составляла 3 800 гектаров. Профилактическая работа сегодня в разы улучшена, тем не менее, большинство пожаров, практически все 99% произошли в результате воздействия человека. Это или неосторожное обращение с огнём в лесных угодьях, или в результате сельхозпалов – сжигают сухую травянистую растительность, и огонь переходит на лесной массив. Предотвратить пожар намного проще, чем его потушить. Поэтому ещё раз прошу всех – соблюдайте правила пожарной безопасности» - обратился к жителям республики зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



Фото: РАЛХ

В Бурятии в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, ограничили пребывание граждан во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Исключения составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха.Ограничения не относятся к: сотрудникам лесного хозяйства; общественным инспекторам по охране окружающей среды; должностным лицам, осуществляющим федеральный государственный охотничий надзор; специалистам охотничьих хозяйств; специалистам, осуществляющим аварийно-спасательные работы, охранно-профилактические работы линейных объектов; лицам, участвующим в работе межведомственных оперативных и мобильных групп; сотрудникам полиции, задействованным в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров, выявлении и пресечении преступлений, административных правонарушений или входящих в состав следственно-оперативных групп; лицам, выполняющим мероприятия по охране, защите лесов и лесовосстановлению в соответствии с проектами освоения; работникам лесохозяйственных организаций, выполняющим работы по отводу и таксации лесосек, лесопатологические обследования, лесоустроительные работы. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии с 20 апреля введен особый противопожарный режим в большинстве районов республики. На севере Бурятии режим будет введен с 1 мая 2021 года.«С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади чуть больше 300 гектаров. По сравнению с прошлым годом значительно улучшены показатели. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 90 лесных пожаров. Площадь составляла 3 800 гектаров. Профилактическая работа сегодня в разы улучшена, тем не менее, большинство пожаров, практически все 99% произошли в результате воздействия человека. Это или неосторожное обращение с огнём в лесных угодьях, или в результате сельхозпалов – сжигают сухую травянистую растительность, и огонь переходит на лесной массив. Предотвратить пожар намного проще, чем его потушить. Поэтому ещё раз прошу всех – соблюдайте правила пожарной безопасности» - обратился к жителям республики зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.Фото: РАЛХ