Житель Бурятии отправился пешком по тропе Израиля

С флагом Бурятии Борис Дамбиев намерен преодолеть маршрут за 60 дней

В поисках приключений, а также чтобы лучше узнать новую страну, Борис Дамбиев отправился пешком по тропе Израиля. Тысячекилометровый маршрут на своем протяжении проходит через горы и леса, города и деревни, тянется по берегу моря и пустынным ущельям, вдоль русел ручьев и по обочинам шоссе, проходит через заповедники и исторические места. С флагом Бурятии Борис намерен преодолеть тропу за 60 дней.Борис Дамбиев – молодой парень, который в Улан-Удэ был футбольным тренером. С мячом он не расстается и на новой родине, в Израиле. Судьба закинула его на землю обетованную пару лет назад. Борис живет в Нетании. Это крупнейший курорт средиземноморского побережья страны.Здесь улан-удэнец работает поваром, а в свободное время изучает новую страну. На велосипеде Борис исколесил окрестности Тель-Авива, где и находится Нетания. Пару часов крутишь педали и ты в Бат-Яме - в прибрежной долине или в цветущем Рамат-Ган - на возвышенности. В портовом Ашдоде улан-удэнца поразили велодорожки, пронизывающие весь город. Иногда велосипедистам выделяют полосы прямо на дороге, где есть отдельный светофор для байков.В Израиле Бориса поразила любовь граждан к спорту.- Здесь все на спорте. В Тель-Авиве вечером на площадках для воркаута не протолкнуться, а по набережной бегут сотни горожан. На велосипедах прогуливаются целые семьи, и все в шлемах, - рассказывает улан-удэнец.Здесь он увлекся бегом и решил пробежать полумарафон. На первом турнире Борис занял 21-е место из 700 участников – помог тренер по триатлону, к которому он записался.- Теперь, когда я прошел уже почти 200 километров по тропе «Швиль Исраэль», понял - это было не зря. Я чувствую себя в отличной форме благодаря тренировкам.По словам Бориса, в Израиле совершенно другая культура соревнований. Здесь полумарафон – это такой фестиваль, где главное не победа, а участие и в котором каждый находит новый смысл. Многие на соревнованиях пытаются выделиться: кто-то бежит в радужной экипировке, кто-то в наряде сумоиста или далматинца, Бэтмена, в форме Барселоны или в маске Месси. Борис нашел себе костюм с бурятским орнаментом, чем привлек внимание всех участников.- Встретил забавный костюм, где бегун сидит на плечах Путина. Чувак все кричал: «Путин уходи», - вспоминает с улыбкой Борис.На день рождения Борис устроил себе праздничный забег в 33 километра: по километру на каждый год. С шарами и цифрами за спиной он пробежал по улочкам Рамат-Гана, городка у Тель-Авива. Тогда же и решил, что отправится в путешествие длиной 1000 километров.У этой тропы «Швиль Исраэль» интересная предыстория. В начале 80-х годов в голову журналиста и любителя природы Авраама Тамира пришла мысль - проложить пешеходный маршрут, пересекающий весь Израиль с севера на юг. Тамир поделился своей идеей с председателем комиссии по пешеходным израильским маршрутам, разработавшим ее за 16 лет. Маршрут пересекает все значимые природные и исторически-религиозные достопримечательности страны. Кроме того, разработчик хотел, чтобы новый трансизраильский маршрут стал своего рода «позвоночником», осью, от которой будут расходиться и разветвляться все прочие туристические пешеходные тропы.- Считается, что многоопытные пешеходники могут пройти весь маршрут за 46 дней, менее выносливые — за 62 - 65, - говорит Борис.Он отправился в путешествие один. «Швиль Исраэль» входит в число 20 самых красивых пешеходных маршрутов в мире, поэтому на всем его протяжении можно запросто встретить тяжело нагруженных туристов-пешеходников из самых разных стран мира. Да и среди израильтян маршрут пользуется огромной популярностью — по нему ходят школьники и студенты, семьи с детьми и опытные туристы, одиночки и компании.- Все меня спрашивают, зачем я это делаю. Для меня это память и испытание себя на прочность. Спасибо всем за поддержку!За плечами 16-килограммовый рюкзак, подруга-гитара и неразлучный спутник - футбольный мяч. С собой Борис взял дрон и несколько флагов: триколор, Бурятии с соембо, Израиля.Тропа идет по хребту, и на пути встречаются крутые подъемы – в скалах вбиты поручни и ступеньки. Вдоль пути есть пункты для отдыха – водоколонка и розетка. Также стоят деревянные ящики с триколором – так путешественники делятся продуктами.В пути Борис нашел компанию – парень-израильтянин и три девушки. Вечером на стоянке много палаток, его угостили рисом с овощами и арбузом.- Утренняя разминка и вперед! Самое главное – правильно «настроить» рюкзак. Опытный путешественник из Германии помог мне с «настройкой».Как признается Борис, за два года он научился понимать местный язык, но на иврите говорит плохо: «Язык у меня слабый. Как меня еще понимают… Выручает инглиш».Сам маршрут на своем протяжении проходит через горы и леса, города и деревни. По словам Бориса, пейзажи - как будто из фильмов про Марс.- «Роллтон» и много овощей – вот мой рацион. Хорошо, угостили рисом и арбузом на стоянке. Через три дня продукты закончились. Пришлось сойти с трассы и идти до ближайшей деревни. Но повезло - подвезли сердобольные туристы.На третьей стоянке Борис оставил записку для будущих туристов. К десятому дню единственными спутниками остались нубийские горные козлы. Интересно, что заблудиться на тропе почти невозможно. Всюду указатели и станции с питьевой водой, зарядкой и интернетом.Через две недели Борис добрался до севера, где пейзаж сменился - вместо «марсианских кратеров» пошли заросли и водные склоны. В водоемах среди скал пить нельзя, но можно искупаться.Здесь молодой парень решил сделать перерыв и найти «ангела тропы».- Это люди, которые помогают тем, кто идет по тропе «Швиль Исраэль». Тут можно поспать, перекусить и помыться, - поясняет Борис.«Ангелом» оказался пожилой израильтянин, не только приютивший на два дня улан-удэнца, но и подаривший ему палки для ходьбы. Свои Борис оставил где-то на пути. Следующей остановкой для него стал Тель-Авив. До города отправился автостопом, там нужно сделать прививки. Впереди еще 40 дней пути и почти 700 километров по святой земле. В режиме реального времени за путешествием отважного улан-удэнца можно следить в его Instagram.Лев Хандажапов, «Номер один».Фото: Б. Дамбиева