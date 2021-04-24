Потребности как они есть

Что заставляет нас двигаться вперед?
Мы постоянно чего-то хотим. Ни один нормальный человек не останавливается в своих желаниях, он всегда к чему-то стремится, даже в самом малом. Все мы регулярно испытываем потребность в еде и сне, в общении с друзьями, в самореализации. Казалось бы, ничего особенного в этом нет, но исследования выявили интересные вещи. О том, какие потребности свойственны человеку, почему они усиливаются и что происходит, если не удовлетворяются, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Мотивы и потребности
- Игорь Валерьевич, расскажите, что такое потребности и для чего они нужны человеку?
- Однажды мы с вами говорили про цели как конечный результат деятельности. Наверное, каждый замечал, что цель можно поставить, но не обязательно появится желание ее достигать. Возникает вопрос – а какова вообще движущая сила, заставляющая человека что-либо делать. В этом плане движущую силу, толкающую человека к цели, обычно называют мотивом. Мотив и цель – очень тесно связанные друг с другом понятия, которые могут и перетекать друг в друга, то есть мотив часто может становиться целью. Что такое мотив, что из себя представляет эта движущая сила и почему она заставляет нас что-то делать - ответ на этот вопрос кроется в таком понятии, как потребность.
Под потребностью понимается состояние нужды организма в чем-либо. Нам нужно как минимум есть, пить, дышать, размножаться. По сути, это все то, что составляет нашу жизнь, отличает живое существо от неживого. Это состояние нужды во многом является определяющим у живого организма, причем не только человека. Чем сложнее живое существо, тем сложнее его потребности. У человека потребности весьма разнообразны и достаточно сложно устроены. Здесь сразу нужно сказать, что сама по себе потребность как таковая не является движущей силой. Это некое побуждение, но оно не имеет четко выраженной направленности, вектора.
Отмечу, что потребность и мотив – это разные понятия и явления. Под потребностью понимается состояние нужды в чем-либо, а под мотивом – способ удовлетворения потребности. Мотив – это то, каким образом мы удовлетворяем ту или иную потребность. Например, регулярно хотим есть. Эту потребность я могу удовлетворить множеством способов: сам приготовить обед, попросить жену сварить покушать, купить какой-нибудь снек, пойти в дорогой ресторан, подобрать объедки на улице или уйти в лес, заняться охотой или рыболовством. Способ, который мы выбираем для удовлетворения тех или иных потребностей, закрепляется, то есть появляются более устойчивые мотивы, при этом они начинают генерализовываться. Что это значит? Что этот способ, используемый нами для удовлетворения одной потребности, начинает распространяться и на другие потребности.
Например, я пошел в ресторан, чтобы покушать. Так удовлетворяю потребность в еде. Но испытываю при этом не только потребность в еде, но и в общении с людьми, потому иду в ресторан не сколько, чтобы поесть, сколько пообщаться. Или испытываю статусную потребность в уважении, и, удовлетворяя ее, могу пойти в ресторан не столько для того, чтобы поужинать или пообщаться с людьми, а сколько удовлетворить статусную потребность.
Пирамида Маслоу
- Какие потребности есть у человека?
- Существует несколько теорий потребностей, которые пытаются классифицировать и показать, как появляются те или иные потребности и за счет чего. Одной из самых первых теорий можно назвать теорию древнегреческого философа Эпикура, который выделил такие потребности: естественные и необходимые (элементарные жизненные потребности, такие как голод и жажда), естественные, но не необходимые (например, желание испробовать изысканные блюда) и неестественные и не необходимые (жажда славы, власти и богатства). Теория Эпикура - философская предтеча изучению потребностей.
В психологи широко известна Пирамида потребностей американского психолога Абрахама Маслоу. Он выделил пять типов потребностей человека и расположил их в иерархическом порядке, утверждая, что актуализация потребностей более высшего уровня происходит при удовлетворении потребностей более низкого уровня.
Самый базовый уровень – это так называемые витальные (физиологические) потребности: еда, сон, секс. Когда эти потребности удовлетворяются, актуализируется потребность второго уровня – потребность в безопасности. Когда человек сыт, то он хочет быть в безопасности, иметь дом, место, где чувствует себя более-менее спокойно, не испытывая угроз своему существованию. Когда удовлетворяется и эта потребность, актуализируется следующая - потребность в любви и принятии. Это потребность уже более высокого уровня, социальная.
Любой человек хочет, чтобы его любили и принимали. Что значит любили и принимали? Эту потребность мы часто можем увидеть у детей, когда они требуют обратить на себя внимание, хотят, чтобы их похвалили, погладили, обняли, показали, что они не одиноки и рядом есть близкий человек. Когда эта потребность удовлетворяется, появляется потребность более высокого социального уровня – в уважении и самоуважении, потребность занимать определенный статус, ступеньку в социальной иерархии, чтобы тебя признавали. Когда эта потребность удовлетворяется, появляется потребность высшего уровня – в самореализации (самоактуализации): быть самим собой, реализоваться в творчестве, в какой-то сфере деятельности.
Все эти пять уровней потребностей свойственны человеку, и ни в коем случае нельзя сказать, что какая-то из них является неестественной или не необходимой - как раз-таки все они имеют место быть, но в теории Маслоу встроены иерархически. Потребности более высокого уровня появляются только на основе удовлетворения потребности более низкого уровня. Именно это положение и вызвало наибольшую критику этой теории, поскольку в обыденной жизни мы можем легко привести примеры того, когда у человека имеются потребности высокого уровня при фрустрированных (неудовлетворенных) потребностях низкого уровня.
То есть по теории Маслоу получается, что в жизни не может быть голодного художника, реализующего себя в творчестве, не обращая внимания на общество, наплевав на свой статус, положение, деньги, вплоть до своих базовых физиологических потребностей. Хотя мы можем привести массу таких примеров - Ван Гог, великие художники эпохи Возрождения, Микеланджело, который напрочь забывал о сне и еде, когда писал картины.
- В чем тогда ценность теории Маслоу?
- Наверное, главным достоинством теории Маслоу было то, что он выделил потребность самореализации как отдельный, более высокий уровень потребности, показав, что человеком движет не только физиология и статусность, но и потребность реализовать себя.
Движение вверх и вниз
Есть другая теория потребностей, которая преодолевает ограничение теории Маслоу, согласно которой движение по потребностям может происходить как вверх, так и вниз. Это теория Клейтона Альдерфера ERG. Он выделил три уровня потребностей, очень тесно перекликающихся с потребностями Маслоу. Первый – E: потребности существования (existence). Второй уровень – R: потребность в родственных связях, общении с другими людьми (relatedness). И третий уровень – G: потребности в росте и развитии (growth).
Каким образом происходит движение по уровням потребностей, в зависимости от того, удовлетворяются они у человека или нет. Если первый базовый уровень потребностей существования не удовлетворяется, то происходит усиление этой потребности. Например, я хочу есть и, не получая еды, хочу есть еще сильнее, в итоге безумно хочу кушать.
В том случае если эта потребность удовлетворяется, то у человека появляется потребность в общении, в родственных и социальных связях и отношениях. Утрированно это выглядит так: когда я наелся, мне хочется с кем-то пообщаться, завязать отношения с людьми. Если потребность в этих отношениях не удовлетворяется, то у человека происходит усиление потребности в существовании. Например, я покушал, хочу пообщаться, мне не с кем поговорить, от этого мне захотелось еще больше кушать.
- А если потребность в отношениях удовлетворяется?
- Тогда у меня происходит усиление потребности в росте. То есть я пообщался, теперь мне хочется личностного развития, качественного преобразования. В том случае если потребность в росте не удовлетворятся, то происходит усиление потребности в отношениях – «у меня не получается расти, и я хочу еще больше общаться». Если же потребность в росте удовлетворяется, то происходит усиление этой самой потребности в росте («я хочу вырасти еще больше»).
Давайте разберем теперь эту теорию на примере профессиональной деятельности. Как правило, мы устраиваемся на работу ради зарплаты. Допустим, я устроился на работу и получаю зарплату. Она у меня маленькая. Какая потребность у меня появляется? Я хочу зарабатывать еще больше. Деньги относятся к потребности существования.
Далее - я много работал, чтобы увеличилась моя зарплата, в конце получаю достаточную зарплату, которая меня более-менее удовлетворяет. Теперь я уже хочу не просто зарплату, хочу, а чтобы меня уважали в коллективе, признали в качестве профессионала. Если этого не происходит, я думаю: «ну что ж, меня не уважают, зато я буду получать еще больше денег». То есть идет усиление потребности существования. Если я получаю больше денег, то происходит усиление потребности в отношениях.
Я добиваюсь того, что меня признают в коллективе, и теперь хочу профессионального роста, допустим, получить какую-то новую должность. Если я не получаю эту должность - не происходит роста: «ну ладно, зато меня будут еще сильнее уважать в коллективе». Если же получаю эту должность - моя потребность в личностном росте удовлетворяется, и я хочу еще большего роста.
Это было движение вверх по уровням потребностей, но можно и вниз спуститься. Например, лишили какой-то должности, хочу, чтобы уважали в коллективе, но меня перестают уважать, тогда буду работать ради денег.
Вот такая теория. Именно эти потребности, их удовлетворение или их фрустрация, являются источником человеческого движения как такового, того, что человек что-либо делает. И отвечают на вопрос, откуда берутся его мотивы поведения и его деятельность.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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Фото: pixabay.com
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