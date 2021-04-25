В Бурятии найден новый способ повысить собираемость штрафов с автомобилистов

Каждая отдельно расположенная камера не будет обозначаться ни табличкой, ни новым знаком «Фотовидеофиксация»



В 2021 году старые предупреждающие таблички «Фотовидеофиксация» исчезнут с улиц Улан-Удэ. Вместо них на въездах в столицу Бурятии установят новые дорожные знаки предупреждающего характера. Поскольку большинство старых табличек (изображающих фотоаппарат со вспышкой) в скором времени демонтируют, а новых на их месте не появится, то это позволит чиновникам нарастить число выписываемых штрафных квитанций.



«Плохой» знак на дороге



Напомним, что с марта по всей стране, согласно постановлению российского правительства, начали устанавливать новые дорожные знаки «Фотовидеофиксация». Ранее их роль выполняли мелкие таблички аналогичного содержания, расположенные совместно с основными дорожными знаками («Школа», «Пешеходный переход» и др.). Иначе говоря, таблички с «фотоаппаратами» шли лишь как дополнение к основным дорожным знакам.



Новые же полноценные знаки 6.22 («Фотовидеофиксация») устанавливать будут по-другому: вне населенных пунктов на дорогах - на расстоянии 150 - 300 метров до зоны действия камеры автоматического контроля. А в населенных пунктах - только на въезде, вместе со знаками, обозначающими въезд в населенный пункт. Как сообщили в комитете по строительству мэрии Улан-Удэ, на въездах в столицу Бурятии уже начали устанавливать новые дорожные знаки.



Что касается существующих табличек, то пока они не демонтируются, их срок - до 1 сентября, подчеркнули в ведомстве.



Между тем проблема заключается в том, что, согласно постановлению правительства РФ, теперь каждая отдельно расположенная камера в Улан-Удэ и других населенных пунктах не будет обозначаться ни табличкой, ни новым знаком «Фотовидеофиксация». За счет этого будет достигнута существенная экономия по числу знаков. Однако для автомобилистов это выйдет боком.



Профилактика исчезает



- По новым правилам в населенных пунктах их установка не обязательна, и водители будут узнавать о находящихся перед ними камерами лишь в последний момент, - говорит улан-удэнский общественник и автомобилист Максим Лобышев. - Поскольку в последнее время видеокамеры в Улан-Удэ все чаще стали монтировать в виде стационарных металлических ящиков, трудноразличимых на расстоянии, то число нарушений значительно вырастет.



По его словам, новые правила искажают главную цель работы камер автоматической фиксации дорожных нарушений.



- Вместо профилактики нарушений правил мы получим лишь рост сборов за штрафы, ведь таблички дисциплинировали водителей, которые, увидев их, притормаживали задолго до приближения к видеокамерам, - говорит он.



Сами же чиновники полагают, что главной целью реформы является необходимость сократить избыточное число знаков, ведь ранее они устанавливались лишь для того, чтобы прикрепить рядом на столбе табличку предупреждения о фото-, видеофиксации на этом участке. И советуют водителям быть внимательными и не нарушать ПДД.



Штрафы вырастут



Добавим, что 2020 год стал рекордным в деле пополнения бюджета от штрафов, собираемых комплексами фото-, видеофиксации.



По данным МВД по РБ в 2020 году автомобилисты получили «письма счастья» 303 тыс. раз на сумму почти 224 млн рублей. Причем ранее, начиная с 2018 года, видеокамеры в Бурятии ежегодно «ловили» все меньше нарушителей, соответственно, падали и штрафные сборы.



В 2020 году сделаны выводы. Нарастить объемы удалось в том числе благодаря установке 11 новых автоматизированных комплексов на федеральных трассах региона - от города Бабушкина до Гусиноозерска. Также дополнительные средства были получены за счет возросшего в прошлом году внутреннего туристического потока и иногородних автомобилистов, посещающих курорты Бурятии. Власти решили не останавливаться на достигнутом. Как ранее сообщало Министерство транспорта РБ, в 2021 году в Улан-Удэ установят еще девять новых камер фото-, видеофиксации. Теперь уже без предупреждающих знаков о приближении к местам их дислокации.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"

