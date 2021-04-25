После подорожания дров населению Бурятии предложили собирать валежник и отходы

Скоро дрова станут окончательно не по карману частному сектору в Улан-Удэ и других населенных пунктов



В Бурятии с 2020 года значительно выросли цены на дрова, что привело к переходу населения на отопление вредным углем и загрязнению атмосферы городов и поселков. Как часто бывает, закоперщиком роста цен на топливо выступили госорганы, подняв плату на отвод леса. Так, Байкальский лесхоз в два с лишним раза поднял стоимость отвода горелого и сухостойного леса для нужд населения Прибайкальского района. Эксперимент намерены распространить на другие районы, что приведет к тому, что дрова станут окончательно не по карману частному сектору в Улан-Удэ и других населенных пунктов.



Гори синим пламенем



Летом 2015 года в Прибайкальском районе, как и во многих других местах Бурятии, сгорело огромное количество леса. Но поскольку огонь повредил деревья лишь снаружи, погибшую древесину, пока ее не уничтожили короеды, необходимо было использовать для заготовки дров. В Турке большой массив горельника находился в 24 километрах от села в местности Алексеевский.



Первое время власти не давали рубить там лес. И местные жители покупали дрова у лесозаготовителей. Но потом до них дошло, что сухостой может привести к верховым пожарам, и дали послабление местным жителям. Как известно, законодательство позволяет каждому сельскому жителю выписать 20 кубометров древесины для отопления одного домовладения. И с 2019 года люди начали обращаться в Байкальский лесхоз с целью отведения им делян для заготовки дров.



- Это работало так: приходишь в лесхоз, платишь 2 тысячи за отвод плюс 300 рублей лесничеству, и тебе отводят участок. Естественно, большинство людей потом нанимают бригаду, чтобы она спилила, вывезла из лесу бревна и затем уже распилила их на дрова дома, - рассказывает житель Турки Николай. - В итоге жителям это обходилось в районе 1250 рублей за кубический метр.



По словам Николая, селянам привозили полусухие дрова, и местных жителей это устраивало, поскольку они законно получали качественное топливо, а заготовители - приработок. И главное - уменьшалась площадь горельника и сухостоя.



Фактически предприниматели выполняли работу лесников по очищению леса от отходов. Однако в ноябре 2020 года руководство Байкальского лесхоза резко взвинтило плату за отвод и таксацию дровяных лесосек. К нам попал любопытный документ - «Расчетно-технологическая карта №7». В нем, по сравнению с другими подобными расчетами, появилась новая графа – «перевозка рабочих к месту работы и обратно на УАЗ» в размере 4,6 тыс. рублей, что привело к удорожанию отвода 20 кубов древесины - с 2 тысяч до 7 тыс. рублей.



Житель села Турка Николай полагает, что эта цифра появилась лишь для того, чтобы оправдать резкое удорожание топлива.



- В реальности местные жители привозят лесников в лес на своем транспорте, там до места ехать 24 километра, чтобы они проверили правильность отвода делян, - говорит он.



В результате многие жители Турки просто перестали покупать горельник по таким ценам, ведь заготовка, вывоз и распиловка древесины обходились жителям уже в районе 2 тыс. рублей за кубометр. Люди пожаловались в Республиканское агентство лесного хозяйства РБ. Однако оттуда пришла отписка: «Плата за предоставление услуг в подведомственных учреждениях (Байкальский лесхоз) утверждается внутренним приказом учреждений». То есть какую захотел поставить цену руководитель лесхоза - ту и поставил.



Собирайте валежник



Тогда житель села Турка Алексей Бошаров обратился в прокуратуру РБ с заявлением на резкое повышение стоимости заготовки дров, отметив, что «в условиях пандемии близкорасположенные лесхозы Усть-Баргузинский, Верхне-Баргузинский и Курумканский, понимая, что население будет не в состоянии покупать дрова, цены не повышают, в отличие от Байкальского лесхоза».



Однако в прокуратуре сообщили, что пока меры прокурорского реагирования к данному ценовому произволу неприменимы, и напомнили о праве жителей РБ на «бесплатную заготовку валежника для целей отопления». Напомним, что 1 января 2019 года населению дали возможность ходить по лесу и бесплатно подбирать валежник, сучья, бересту, лежащую на земле кору деревьев и топить ими свои строения. А вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») тогда же посоветовал дорогим россиянам отказаться от импортных лекарств и «лечиться корой дуба и боярышником».



И кушайте кору



Мы посетили кабинет руководителя Байкальского лесхоза Павла Ушакова и напрямую задали ряд вопросов.



- Не было никакого удорожания, просто принята рентабельная цена, - сделал заявление, удивительное по тайному смыслу, Павел Ушаков.



И рассказал, что затраты на выезд лесников в лесной массив необходимо компенсировать. Раньше они не учитывались. Затем начал убеждать, что дрова дешевы и сам лесхоз закупает их по цене 1100 за кубометр у усть-баргузинского заготовителя. Тем не менее договор сфотографировать не разрешил, предложив поверить на слово о столь сказочно дешевых ценах на топливо. Также Ушаков не смог представить обоснование по смете затрат на выделение древесины.



- Смысл покупать дрова, когда вокруг валежника полно, его же, упавшего, очень много, подул ветер - лес падает, только собирай, - отметил г-н Ушаков. - Я бы так лично делал.



Однако позицию главного лесника местные жители восприняли с недоумением.



- Что за ерунда, какой там ветер? Крупный валежник если и лежит, то по одному-два бревна на сопках, с каждой горки таскать не получится, а использовать топоры и пилы нельзя, поскольку это будет считаться незаконной заготовкой, - удивляется житель Турки, сам бывший работник лесхоза Валерий. - Он бы еще пенсионерам посоветовал по горам полазить и валежник пособирать.



Добавим, что валежник по большому счету не годится для отопления: по большей части он теряет теплотворные свойства и уступает нормальным дровам.



Шишки собирает



А пока жители Турки, столкнувшись с удорожанием дров, переходят на отопление разного рода отходами. Некоторые разбирают старые заборы или топят отходами лесопиления. Так, житель села Валерий, оказавшись не в состоянии покупать подорожавшее топливо у лесхоза, перешел на... сосновые шишки.



Байкальский лесхоз в целях лесовосстановления сушит шишки, отделяя семена. Пустые шишки складирует как отходы. Валерию их пока отдают бесплатно: горят они хорошо, и зимой хватает пары мешков, чтобы протопить дом. Однако эта история меньше всего напоминает веселую детскую песенку о мишке, который по лесу идет, шишки собирает и песенки поет.



- Это ведь горелый лес. Его, вместо того чтобы населению отдать на дрова, только и думают, как втридорога продать, не понимая, что через пару лет все это превратится в труху либо окончательно сгорит, - возмущается Валерий. - А мы в итоге вынуждены топить чем придется.



Сложившееся положение, когда жители таежного края, доведенные до состояния нищеты из-за запрета на ведение экономической деятельности на Байкале (ловлю рыбы, заготовку леса и др.), просто нетерпимо. Люди не могут отапливать свои жилища, что ставит под угрозу их базовые потребности на тепло.



Это также касается и жителей окраин Улан-Удэ, поскольку проект удорожания древесины для нужд населения, судя по всему, является пилотным. Если не будет жесткой ответной реакции общества на ценовой произвол по топливу, то эксперимент распространят на все республиканские лесхозы. И тогда население «таежной и степной» при наличии огромных запасов нереализованной древесины вынуждено будет либо побираться, собирая валежник и шишки. Либо топить вредным углем и отходами.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"

