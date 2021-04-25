В Улан-Удэ десятилетний школьник всерьез занялся вопросами экологии

Егор Сотнич встретился с министром природных ресурсов РБ Сергеем Матвеевым, а также уже попросил аудиенции у президента Монголии

Юный YouTube-блогер Егор Сотнич от обычных субботников по уборке набережной Селенги или берегов Байкала перешел к обсуждению экологических проблем на самом высоком уровне. Четвероклассник дружит с журналистами и блогерами Бурятии, общается на равных с министрами. На днях он лично встретился с министром природных ресурсов и экологии РБ Сергеем Матвеевым, а также уже попросил аудиенции у президента Монголии.10-летнего Егора Сотнича можно смело назвать вундеркиндом: он не только учится на «отлично», но и параллельно с учебой успевает осваивать самые разные направления. Занимается борьбой, учится в студии художественного слова, работает на студии Школьного телевидения. В его копилке десятки выигранных олимпиад самых разных конкурсов. Информатика, математика, биология, рисование, экология, английский язык, фотография, русский язык и стихотворчество - это даже не полный перечень областей, в которых школьник выигрывал федеральные и региональные олимпиады и получал грамоты за первые места. Удивительно, как в таком возрасте Егору удается совмещать все и сразу, да еще и активно заниматься общественной деятельностью.Одно из главных занятий Егора – ролики на YouTube. От примитивных любительских мультиков он перешел к роликам, завоевывающим все больше и больше просмотров. А некоторые даже стали победителями на общероссийском уровне.Так, в прошлом году Егор стал финалистом первого дальневосточного онлайн-видеофестиваля «Красиво. ДВ». Тогда он снял ролик под названием «Будь борцом! Стань чемпионом!». В этом году талантливый школьник одержал победу в киноконкурсе outdoor-видеороликов YouTube-контеста «Спорт-Марафон» в Москве. Егор Сотнич снял мультфильм под названием «Неожиданный экологический субботник». Идея для проекта появилась спонтанно и основана, как говорится, на реальных событиях.- Приехала сестра нашего друга из другого города, и мы все вместе поехали на Байкал. Встали на берегу за Горячинском. Там везде мусор. Люди отдыхают прямо на мусоре. И мы начали очищать свою площадку. В итоге вычистили прямоугольник 500 на 800 метров. Даже мешки для мусора не понадобились, целлофановых пакетов пустых тоже было много. Мы нашли якорь, железные тросы и много-много чего еще. Егора все это впечатлило, и он потом по мотивам поездки сделал легомультик, ставший победителем, - рассказывает отец мальчика Максим Сотнич.Дальше – больше. Егор стал изучать вопросы экологии, участвовать в конкурсах, розыгрышах призов, которые проводит экологический блогер Чингис Болотов. Какой ребенку не будет рад получить в награду за свои знания, к примеру, пиццу?Сейчас в центре внимания Егора – река Селенга.- Я готовлю серию передач про реку Селенгу, опрашиваю для этого разных людей, детей, взрослых, пожилых. Река течет в разных странах. Я написал тем, от кого зависит ее состояние. Президенту Монголии, мэру Улан-Удэ, министру природных ресурсов и экологии, другим разным людям. Основная идея, что река – это, прежде всего, люди, живущие рядом, взаимодействующие с ней и влияющие на нее. Почти год я уже снимаю, готовлю. Много работы, надеюсь, что получится хорошо. Раньше я больше мультики снимал, там тоже долго и кропотливо надо делать, но тут сложнее тема, - говорит школьник.Среди прочих запросов Егор заявил, что хочет встретиться с министром природных ресурсов. На днях новый глава ведомства Сергей Матвеев переговорил с юным активистом в своем кабинете.- Мы с министром поговорили о проблеме грязного воздуха в Улан-Удэ и Селенгинске. О том, как решается вопрос загрязнения озера Байкал и его главного притока реки Селенги, почему в республике нет мусороперерабатывающих производств и т. д. Я подарил министру его фигурку, которую сделал из мусора, он был рад. Он мне тоже подарил книжку и пазлы. Потом мы с ним пили чай. Еще Сергей Матвеев предложил мне, чтобы я посидел в его кресле и побыл немного «маленьким министром природных ресурсов и экологии», - с гордостью рассказывает школьник.Заняться проблемой загрязнения Селенги школьника сподвигла сама жизнь.- Мы постоянно с сыном ходим гулять на набережную, на участок, который находится за СИЗО. Там есть укромное место у реки, куда постоянно приезжают люди, чтобы пить алкоголь и мусорить. И поэтому до безобразия грязно. Егора этот вопрос тревожит. Он предлагал, чтобы убрать вместе со своим классом, но я объяснил, что мусор – это опасно, да и не каждый захочет этим заниматься, - говорит отец Егора Максим.Небольшие субботники с отцом решить глобальную задачу, конечно, не могли. Тогда Егор решил бороться за чистоту реки с помощью силы слова: видеороликами, документальными фильмами призывая людей не мусорить.- Сейчас весна, и видно, что по реке плывет мусор, а на земле повсюду разбросаны бутылки. Но я сыну объясняю, не надо думать, что люди, которые так делают, совсем уж плохие. Им просто надо сказать об этом, они могут не понимать, - поясняет Максим Сотнич.Встретиться с президентом Монголии лично Егор хочет не только для того, чтобы обсудить тему загрязнения Селенги. Его потрясли и восхитили некоторые поступки зарубежного лидера страны.- Егор узнал о том, что в Улан-Баторе сделали ночной тариф на электроэнергию нулевым. Тем самым сняли напряженность по вредным выбросам в воздух. Люди перешли на электроотопление жилья. А в момент пандемии глава Монголии разрешил людям не платить за услуги ЖКХ, а также выделили по миллиону тугриков. Егор стал изучать этот опыт и выяснил, что таких президентов, которые реальными делами идут навстречу народу, в мире единицы. Разве что есть похожие случаи в Африке, вот и все. Егор хочет лично пообщаться с человеком, сделавшим реально полезное дело для всего народа, преодолевшим энергетическое лобби и т. д., - объясняет отец вундеркинда.Кто знает, быть может, как и в случае с министром природных ресурсов Бурятии, мечта мальчика сбудется, и Халтмаагийн Баттулга тоже встретит юного улан-удэнца в своем личном кабинете.А пока неравнодушный школьник придумывает, как лучше облагородить набережную Селенги.- Было бы круто там сделать место для спорта и детскую площадку, беговую дорожку с покрытием для легкоатлетов и пенсионеров по скандинавской ходьбе, турники для кроссфита. Поставить камеры и пустить туда патрули полиции, все будут знать, что там нельзя пить пиво, поставить биотуалеты, и люди бы проводили время культурно. Это ведь уникальное место в центре для спорта и прогулок! – говорит Егор.Успевать все и сразу умеют не многие. Как это удается юному блогеру - уму непостижимо. Но пока выбрать какую-то одну-две области для применения своих талантов он не хочет. Да и выбор сложнее, когда у тебя получается проявить свои таланты буквально во всем, чем бы ты ни занялся. Между тем мама Егора не считает своего сына гением или вундеркиндом. И признается, что не использовала никаких суперметодик для воспитания старшего сына.- В детстве мы никаких особых методик или, например, углубленного чтения книг не применяли. Я бы не назвала Егора вундеркиндом, для нас он обычный ребенок. Да, наверное, талантливый. Я сама удивляюсь тому, сколько он всего успевает делать, у него очень плотный график, за которым я слежу. Конечно, мы в него вкладываем. Да и гены наверняка отразились. Папа у нас кандидат экономических наук, у меня три высших образования, - говорит мама Егора Алена Иванова.По словам Алены, в первое время она помогала сыну осваивать YouTube, делать монтаж роликов, но сейчас Егор все делает сам. Более того, он давно в техническом плане ушел намного дальше родителей, осваивая все новые и новые программы, о которых домочадцы вообще ничего не слышали. Но поддержка близких, конечно, все равно помогает мальчику развиваться и дальше.- Я слежу за его расписанием, учебой, нахожу конкурсы или олимпиады, в которых он мог бы себя показать. Папа больше занимается вопросами, связанными с творчеством. Бабушка помогает с уроками. Егор еще не готов посвятить себя чему-то одному. Пока хватает возможностей – пусть занимается. Тем более ему все это по душе. Он делает только то, что ему интересно. И все получается у него как-то легко и без напряжения.Егор признался «Номер один», что понятия не имеет, какой профессией захочет овладеть, когда вырастет. Но мечта у него уже есть. Он хочет не только раскрутить свой YouTube-канал «Красная вилка», но и прославиться на весь мир.- Конечно, я хочу стать известным, а кто этого не хочет? Еще хочу донести до людей свои идеи и мысли. Но кем стану в будущем, пока не решил. Я пока себя ищу, - признался Егор.Василиса Шишкина, «Номер один».Фото из личного архива М. Сотнича