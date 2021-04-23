Какой житель Бурятии не любит быстрой езды!

Почти треть автолюбителей республики ездили со скоростью 180 км/ч
С какой максимальной скоростью вы ездили? Опрос на эту тему провел автомобильный сайт Дром. Среди автолюбителей Бурятии самым популярным ответом стала скорость 180 км/ч - 30% водителей признались в том, что «выжимали» стрелку стандартного спидометра. На втором месте — вариант, набравший 20% голосов - 160 км/ч. Разгоняли свои автомобили до отметки 200 км/ч 12% водителей.
Варианты ответов «220 км/ч», «240 км/ч» и «еще быстрее» выбрали 10%, 6% и 8% водителей соответственно. Не превышала скорость в 140 км/ч лишь малая часть автолюбителей — 8%. И только 7% жителей Бурятии ответили, что ездили с максимальной скоростью не более 120 км/ч.
Самыми быстрыми в России, как показали результаты опроса, оказались водители Крыма. На полуострове 20% жителей ездили со скоростью выше, чем 240 км/ч. Автолюбители Якутии, напротив, предпочитают не спешить на дорогах — ответ «120 км/ч» в регионе в два раза популярнее, чем в среднем по стране. По данным опроса, максимальная скорость, с которой ездили жители Москвы и Санкт-Петербурга, примерно равна средней по стране.
Интересно, что в сравнении с результатами аналогичного опроса в 2003 году, россияне стали чаще лихачить. Сейчас больший процент жителей ответил, что ездили со скоростью 200 км/ч и выше — 44% против 36% в 2003 году.
«Пробовал ездить со скоростью 240 км/ч и выше. Ничего интересного в этом для себя не нашел. А вот риски огромные! И дело не в неуверенности в машине или дороге. Дело в том, что даже редкие попутные машины не ожидают, что ты появишься рядом за считанные секунды. Гораздо приятнее и интереснее заниматься активным рулением на загородных извилистых дорожках. И самое потрясающее, что все ускорения могут не выходить за пределы ПДД», — поделился мнением один из участников опроса.
Заметим, что жители Италии, по слухам, придерживаются иной точки зрения, настаивая, что самая безопасная скорость – 200 км/ч. При ней почти напрочь исключаются такие неприятные последствия ДТП как травматизм.
Всероссийский опрос проводился в марте 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 20 853 человека.
Фото: pixabay.com
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