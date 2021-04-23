С начала года на ВСЖД погибли 14 человек, включая двух детей

В Улан-Удэ школьникам и студентам напомнили о правилах безопасного перехода через железную дорогу



С начала текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге травмировано 19 человек, 14 из них погибли, включая двух детей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Причиной каждого происшествия стало несоблюдение гражданами необходимых требований безопасности. Особо беспокоит железнодорожников, что тревожную статистику пополнили три случая травмирования несовершеннолетних, два из которых обернулись смертельным исходом.



Накануне в железнодорожном районе Улан-Удэ прошла очередная акция «Безопасный переход». Профилактическую работу среди школьников и студентов провели специалисты предприятий Восточно-Сибирской магистрали, сотрудники транспортной полиции и представители городской администрации.



Совместный рейд состоялся на участке Улан-Удэ – Блокпост 5647 км. Он отличается высокой интенсивностью движения поездов. Безопасно пересечь здесь пути горожанам помогают два современных пешеходных перехода, оснащенных световой и звуковой сигнализацией. Однако некоторые из пешеходов часто игнорируют запрещающие сигналы светофоров, установленных на переходе, или же вовсе пытаются пересечь пути в неустановленном месте.



С каждым из нарушителей была проведена профилактическая беседа. Особое внимание было уделено разъяснительной работе с несовершеннолетними, большая часть из которых – школьники и студенты близлежащих образовательных учреждений.



Фото: ВСЖД



