Улан-Удэ предлагают стать самолётом

Именной лайнер будет летающей рекламой столицы Бурятии как туристического центра





Общероссийский народный фронт и авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», объявили конкурс-голосование по присвоению самолетам имен туристических городов страны, сообщила пресс-служба ОНФ.



Имена и геральдические символы российских городов, мест туристического притяжения, по итогам народного голосования будут нанесены на фюзеляжи воздушных судов авиакомпании «Россия». Заявки на участие в конкурсе принимаются от администраций муниципальных образований на сайте Konkurs.RussiaLike.ru.



«Народный фронт и авиакомпания «Россия» подписали соглашение о совместных усилиях в области развития и популяризации отечественного туризма. В ходе переговоров достигнута принципиальная договоренность называть поступающие во флот авиакомпании самолеты отечественного производства в честь городов, наиболее популярных среди путешественников. Это привлечет дополнительное внимание пассажиров к туристическому направлению, повысит узнаваемость города в разных аэропортах страны. Герб и название туристического города на самолете увидят миллионы пассажиров, отправляясь в путешествие», – рассказал координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.



Согласно условиям конкурса, инициативные группы и администрации городов должны в креативной форме подготовить презентации или видеоролики о своих городах и рассказать путешественникам о самых интересных туристических местах. Все заявки будут рассматриваться компетентным жюри, составленным из представителей авиакомпании и ОНФ. Прошедшие предварительный отбор заявки попадут на открытое голосование.



Проект позволит рассказать пассажирам о туристическом многообразии страны, что в свою очередь повысит интерес путешественников к местам и событиям, которые оказали влияние на формирование российского государства и всех аспектов жизни нашей страны: от древних времен до современности. Первый лайнер Boeing 747 (бортовой номер EI-XLE) был назван в честь Санкт-Петербурга, получив имя города, откуда берет свое начало авиакомпания. Сейчас в парке «России» эксплуатируется уже более 80 именных самолетов. В этом году авиакомпания «Россия» активно наращивает парк самолетов отечественного производства, маршрутная сеть которых распространяется из Москвы в 20 городов нашей страны.



«Идея конкурса замечательная, считаю, что нашему региону тоже есть что показать и важно поучаствовать в этом творческом соревновании. Столице Бурятии принадлежит по праву звание одного из самых привлекательных и загадочных туристических мест в России. Наша республика – центр буддизма в стране. В Улан-Удэ есть свой неповторимый шарм, особый колорит. Уверена, что наш город достоин того, чтобы в его честь был назван один из российских самолетов», - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Наталья Сандакова.



Фото: Konkurs.RussiaLike.ru

