В Бурятии спортивный комплекс в Бичуре достраивают с горем пополам

«Подрядчик все работы выполнил на «шаляй-валяй», - прокомментировал глава района





В Бичурском районе с 2019 года строят спортивный комплекс, однако его до сих пор не сдали в эксплуатацию – к объекту слишком много претензий. Заказчик - Управление капитального строительства и подрядчик – «Джи Ди Кей» дважды привлекались к административной ответственности.

Строительство физкультурно-спортивного комплекса «Планета спорта» в Бичуре стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни». На объект выделили 108 млн рублей из федерального и регионального бюджета.В строящемся спорткомплексе предусмотрены бассейн, борцовский зал площадью более 300 квадратных метров, тренажерный зал площадью 90 «квадратов», подъемник для обслуживания людей с ограниченными возможностями, сауна, бассейн, игровые залы.Аукцион по определению подрядчика для строительства «Планета спорта» провели в августе 2019 года. Единственным участником и победителем стало ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии». Согласно госконтракту, строительство планировалось завершить в феврале 2020 года. Затем срок перенесен на август 2020 года. Однако уже весна 2021, а заниматься спортом в новом комплексе бичуряне до сих пор не могут.- У нас был ряд претензий к строительству, к подрядной организации. Недавно доделали подвесные потолки – были плохо закреплены. В душевых кабинах отсутствовал сток, вода просто разливалась, а не стекала. Долго возились с вентиляцией, в теплых полах имелась течь. Можно сказать, подрядчик все работы выполнил на «шаляй-валяй», - говорит глава района Василий Смолин.ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии» в итоге внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Работы по строительству ФСК в Бичуре велись под руководством специалистов УКСа. Администрация Бичурского района помогала в обеспечении объекта рабочей силой.В Госстройжилнадзоре «Номер один» сообщили, что за время строительства спорткомплекса специалисты провели 11 проверок с 2019 года.- По результатам выданы замечания, а затем проверяли их устранение. Застройщик и подрядчик привлекались к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий). Сейчас все недочеты устранены, спорткомплекс должен получить лицензию на образовательную деятельность, Роспотребнадзор и МЧС должны выдать заключение, это займет еще порядка двух месяцев. Только тогда объект может быть введен в эксплуатацию, - поясняет начальник отдела по надзору за строительством Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Республики Бурятия Валерий Пискунов.Глава Бичурского района отмечает, что район очень долго ждал строительства спорткомплекса и жители села рады его появлению, несмотря на огрехи при строительстве, ведь ранее условий для занятий спортом не было вообще.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»