Проблемы бизнеса в киосках Улан-Удэ донесли до генпрокуратуры РФ

Прокуратуре Бурятии поручено проверить законность правил предоставления мест для нестационарных торговых объектов



Заместитель генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу Дмитрием Демешиным дал поручение прокуратуре Бурятии проверить законность требований правил о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов в Улан-Удэ.



Это сделано по итогам приема предпринимателей, проведенным уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и заместителем м Дмитрием Демешины во Владивостоке, сообщил бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев.



«Рассмотрение вопроса запланировано на заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре Бурятии», - уточнил он.



В ходе приема директор ООО «Новости» Сергей Гаврилов назвал проблемы предпринимателей, связанных с деятельностью нестационарных торговых объектов в Улан-Удэ. Эта деятельность регулируется положением, принятым еще в 2017 году. Согласно требованиям этого документа, предприниматели должны единовременно произвести оплату платежа за размещение торгового объекта за весь период действия договора. Между тем, бизнес просит, чтобы платеж был разбит помесячно, так как единовременная оплата негативно сказывается на их экономическом состоянии. Но пока требования о рассрочке отклонены.



ООО «Новости» также обратились с жалобой на то, что Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству городской администрации при заключении договора запрашивает эскизный проект внешнего вида киосков и павильонов в городе независимо от форм собственности земельного участка, оговаривая требования к их параметрам и внешнему виду при заключении договора.



В свою очередь, по подсчетам предпринимателей, разработка одного эскиза обойдется в 40-45 тысяч рублей. При наличии у ООО «Новости» более 50 объектов, общая стоимость эскизов превысит 2 миллиона рублей. При этом субъекты предпринимательской деятельности обязаны привести свои объекты под требования эскизов лишь к 1 января 2023 года.



Фото: «Номер один»

