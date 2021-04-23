Бурятская таможня с начала года оформила экспорт 700 тыс кубометров леса

Объем вывоза пиломатериалов снизился на 20%, объем экспорта круглого леса вырос в два раза



Бурятские таможенники в первом квартале нынешнего года оформили на экспорт 694,3 тысячи кубометров лесоматериалов. Это составило 45% от общего объема перемещенных за этот период товаров, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Лес через пункты пропуска в регионе деятельности Бурятской таможни экспортировали 144 участника внешнеэкономической деятельности. В общем объеме лесопродукции 84% составили пиломатериалы. При этом по сравнению с четвертым кварталом 2020 года объем их вывоза снизился на 20%. В экспорте круглого леса, напротив, наблюдается увеличение объема более чем в два раза.



Свыше 99% лесопродукции перемещено через железнодорожный пункт пропуска ЖДПП Наушки. По словам начальника таможенного поста ЖДПП Наушки Врежа Татевосяна, наиболее характерными нарушениями, которые выявляют таможенники в ходе фактического контроля лесопродукции, являются перемещение грубообработанной древесины под видом пиломатериалов, отсутствие фитосанитарного сертификата на вывозимую древесину, перемещение иных пород древесины вместо заявленных в декларации.



По результатам выявленных нарушений Бурятская таможня возбудила 57 дел об административных правонарушениях.



Кроме этого, в первом квартале в результате проведенных Бурятской таможней и республиканским управлением ФСБ совместных оперативно-розыскных мероприятий по факту контрабанды лесоматериалов в крупном размере, совершенной организованной преступной группой, возбуждено три уголовных дела. Предотвращен незаконный вывоз из РФ лесоматериалов общей стоимостью свыше 5,5 миллиона рублей. По уголовным делам проводится расследование.



Фото: Бурятская таможня



