Улан-Удэ не нужно участвовать в конкурсе на именной лайнер в парке авиакомпании «Россия»



«Фронтовики» Бурятии попали пальцем в небо или попросту сели в лужу, призвав Улан-Удэ принять участие в конкурсе Народного фронта и авиакомпании «Россия» по присвоению самолетам имен туристических городов страны.







Имелись в релизе и комментарии местных активистов о том, что «в Улан-Удэ есть свой неповторимый шарм, особый колорит» и «наш город достоин того, чтобы в его честь был назван один из российских самолетов».



«Вторую серию» этой истории нам рассказал наш читатель Пётр, который послал фото носовой части лайнера, уже носящего гордое имя «Улан-Удэ». Оказывается, его младший брат летел на этом самолете из Мурманска в Санкт-Петербург еще года два-три тому назад.



Заглянув на сайт авиакомпании «Россия», мы выяснили, что уже пять лет (еще с апреля 2016 года!) она присваивает своим воздушным судам авиакомпании названия городов Российской Федерации. На носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов размещается название и герб города. На левой стороне самолета название города нанесено на русском языке, на правой стороне – на английском языке. Первый лайнер был назван в честь Санкт-Петербурга.



Но самое важное – именем столицы Бурятии уже назван Airbus A319 (VP-BIT). Как давно это произошло - не говорится. Однако произошло!



Мы приносим свои извинения читателям за то, что невольно ввели их в заблуждение. А «фронтовикам» Бурятии даже не знаем чего и пожелать. Берите теперь шефство, что ли, над уже летающей рекламой «одного из самых привлекательных и загадочных туристических мест в России». Загадочный – это точно про нас.



Фото: из редакционной почты

«Фронтовики» Бурятии попали пальцем в небо или попросту сели в лужу, призвав Улан-Удэ принять участие в конкурсе Народного фронта и авиакомпании «Россия» по присвоению самолетам имен туристических городов страны. «Номер один» опубликовал сегодня пресс-релиз ОНФ , посланный нам по электронной почте республиканским исполкомом общественной организации. В нем говорилось о том, что «Народный фронт и авиакомпания «Россия» подписали соглашение о совместных усилиях в реализации мероприятий в области развития и популяризации отечественного туризма. В ходе переговоров была достигнута принципиальная договоренность называть поступающие во флот авиакомпании самолеты отечественного производства в честь городов, наиболее популярных среди путешественников. Это привлечет дополнительное внимание пассажиров к туристическому направлению, повысит узнаваемость города в разных аэропортах страны. Герб и название туристического города на самолете увидят миллионы пассажиров, отправляясь в путешествие».Имелись в релизе и комментарии местных активистов о том, что «в Улан-Удэ есть свой неповторимый шарм, особый колорит» и «наш город достоин того, чтобы в его честь был назван один из российских самолетов».«Вторую серию» этой истории нам рассказал наш читатель Пётр, который послал фото носовой части лайнера, уже носящего гордое имя «Улан-Удэ». Оказывается, его младший брат летел на этом самолете из Мурманска в Санкт-Петербург еще года два-три тому назад.Заглянув на сайт авиакомпании «Россия», мы выяснили, что уже пять лет (еще с апреля 2016 года!) она присваивает своим воздушным судам авиакомпании названия городов Российской Федерации. На носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов размещается название и герб города. На левой стороне самолета название города нанесено на русском языке, на правой стороне – на английском языке. Первый лайнер был назван в честь Санкт-Петербурга.Но самое важное – именем столицы Бурятии уже назван Airbus A319 (VP-BIT). Как давно это произошло - не говорится. Однако произошло!Мы приносим свои извинения читателям за то, что невольно ввели их в заблуждение. А «фронтовикам» Бурятии даже не знаем чего и пожелать. Берите теперь шефство, что ли, над уже летающей рекламой «одного из самых привлекательных и загадочных туристических мест в России». Загадочный – это точно про нас.Фото: из редакционной почты