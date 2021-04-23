В Бурятии наградили отличившихся полицейских

Им вручили медали, почетные грамоты и благодарности





В МВД Бурятии состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной работы за первый квартал 2021 года. В его рамках обсуждены основные результаты деятельности подразделений МВД, а также комплекс задач на предстоящий период. Также, традиционно, отмечен вклад отдельных руководителей и сотрудников в обеспечение правопорядка и борьбу с преступностью.

За высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, активную работу по охране общественного порядка и противодействие преступности медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены старший инспектор Отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции УОДУУП и ПДН капитан Александр Баранов и трое сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков.





За образцовое выполнение служебных обязанностей почетными грамотами и благодарностями МВД России отмечены ряд сотрудников МВД Бурятии, в том числе подполковник полиции Нанжат Жапов, подполковник полиции Андрей Хохоев, капитан полиции Роман Дулмаев, старший лейтенант полиции Татьяна Николаева.





За достигнутые высокие результаты в работе пятеро полицейских отмечены благодарственными письмами Хурала Бурятии.Фото: МВД Бурятии