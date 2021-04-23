В Иркутской области упал самодельный самолет

Пилот и пассажир погибли, возбуждено уголовное дело



В Приангарье возбуждено уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По версии следствия, сегодня днем в районе деревни Рысево Черемховского района Иркутской области, примерно в 170 километрах от областного центра, при выполнении полета упал на землю самодельный легкомоторный самолет.



В результате случившегося погибли двое мужчин, один из которых являлся пилотом и владельцем самостоятельного изготовленного самолета. Предположительно, они совершали пробный полет, закончившийся трагическими последствиями.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с необходимой криминалистической техникой. Для установления причин следователи детально изучат обстоятельства произошедшего. Координирует работу следователей на месте заместитель начальника следственного управления.



Фото: МЧС России по Иркутской области

