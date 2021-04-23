23.04.2021
Заместитель генпрокурора России раскритиковал приставов Бурятии за неэффективность

Заместитель генпрокурора России раскритиковал приставов Бурятии за неэффективность

Реальная работа идет лишь по половине исполнительных производств

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел межведомственное совещание, на котором обсуждено соблюдение законодательства об исполнительном производстве и меры по повышению эффективности этой работы. В совещании приняли участие региональные прокуроры и руководители территориальных подразделений ФССП России в ДФО.

Отмечено, что в органах принудительного исполнения в округе в 2020 году в работе находилось 7,2 млн. исполнительных документов. Реальное исполнение обеспечено лишь по половине из них (51,8 %). В антилидерах оказались приставы Якутии (549 тыс.), Бурятии (394 тыс.), Хабаровского (407 тыс.), Забайкальского (371 тыс.) и Приморского (341 тыс.) краев.

Прокурорами в данной сфере выявлено более 16 тысяч нарушений закона, принято свыше 10 тысяч мер реагирования.

Повсеместно пресекались факты незаконного прекращения и окончания исполнительных производств, непринятия мер к розыску должников и реализации их имущества, ответственности к злостным должникам.

Дмитрий Демешин отметил, что низкая эффективность работы органов принудительного исполнения и многочисленные нарушения законов обусловлены отсутствием должного ведомственного контроля.

«Заместитель генпрокурора поручил региональным прокурорам принять дополнительные меры к повышению эффективности прокурорского надзора, акцентировать внимание на оценке законности продажи арестованного имущества должников, реальном исполнении судебных решений об обращении в доход государства имущества чиновников, приобретенного на неподтвержденные доходы. Поставил задачу надзорными мероприятиями добиваться реального исполнения судебных решений, особенно о взыскании задолженности по административным штрафам, налоговым платежам, зарплате, алиментам, в жилищно-коммунальной сфере, по выплатам в бюджеты», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Руководителям ведомств – участникам мероприятия - Дмитрий Демешин рекомендовал усилить ведомственный контроль за полнотой исполнения обязанностей по принудительному исполнению решений судов, соблюдением установленных законом правил и ограничений в части недопущения взыскания на отдельные виды выплат, предоставления рассрочки социально уязвимым категориям граждан и предпринимателям. Также рекомендовано внедрять в работу положительную практику по защите интересов граждан других территориальных подразделений ведомства.

Фото: Генпрокуратура РФ
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