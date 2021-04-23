В Монголии до 8 мая продлен строгий карантин

Страна ускоряет вакцинацию, получив в общей сложности более 800 тыс доз четырех типов вакцин
Правительство Монголии сегодня на внеочередном заседании рассмотрело и поддержало предложение Государственной чрезвычайной комиссии и Минздрава о продлении действующего строгого карантинного режима до 8 мая, сообщает МОНЦАМЭ.
По состоянию на 23 апреля в Монголии коронавирусом заразились 27 956 человек, умерли 69 человек и стационарно лечатся 4 127 человек. Кроме того, 5023 человека находятся под наблюдением медиков в 106 обсерваторах страны.
Накануне вечером ГЧК решила ускорить процесс вакцинации населения. В связи с этим в столице будут развернуты 120 стационарных и 40 мобильных прививочных пунктов. Об этом по завершении заседания сообщил начальник пресс-службы правительства Ц.Ганзориг.
Сейчас более 649 тысяч жителей Монголии (31 процент взрослого населения) привиты первой дозой вакцин. Вторую дозу получили свыше 64 тысяч человек (3 процента).
По словам Ц.Ганзорига, число пунктов вакцинации увеличится в три раза. Это позволит увеличить количество прививок в день - до 60 тысяч человек. Согласно рабочему плану столичной чрезвычайной комиссии, в Улан-Баторе как в стационарных, так и в мобильных прививочных пунктах будет работать 281 бригадa. В их штате 1890 медработников.
Монголия 21 апреля получила еще 50 400 доз вакцины AstraZeneca в соответствии с первым этапом поставки вакцин от коронавируса с февраля по май 2021 года в рамках международной программы COVAX. Это уже третья партия поставок, которую международный механизм COVAX передал Монголии. Кроме того, Монголия активно ведет переговоры о покупке вакцины Vero Cell у китайской компании «Синофарм», которая в ближайшие дни отгрузит 900 000 доз вакцины.
Монголия получила в общей сложности 800 140 доз четырех типов вакцин, включая AstraZeneca, Vero Cell, Sputnik V и Pfizer/BioNTech.
Первая партия из 10 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» уже поставлена по договору с монгольской компанией «Эм импекс», а вторая партия прибудет в течение недели. «В дальнейшем необходимо уточнить сроки и график поставок вакцины через министерство здравоохранения. Всего из России будет поставлено 1 миллион доз вакцин», - сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Монголии Искандер Азизов.
Фото: pixabay.com
По состоянию на 23 апреля в Монголии коронавирусом заразились 27 956 человек, умерли 69 человек и стационарно лечатся 4 127 человек. Кроме того, 5023 человека находятся под наблюдением медиков в 106 обсерваторах страны.
Накануне вечером ГЧК решила ускорить процесс вакцинации населения. В связи с этим в столице будут развернуты 120 стационарных и 40 мобильных прививочных пунктов. Об этом по завершении заседания сообщил начальник пресс-службы правительства Ц.Ганзориг.
Сейчас более 649 тысяч жителей Монголии (31 процент взрослого населения) привиты первой дозой вакцин. Вторую дозу получили свыше 64 тысяч человек (3 процента).
По словам Ц.Ганзорига, число пунктов вакцинации увеличится в три раза. Это позволит увеличить количество прививок в день - до 60 тысяч человек. Согласно рабочему плану столичной чрезвычайной комиссии, в Улан-Баторе как в стационарных, так и в мобильных прививочных пунктах будет работать 281 бригадa. В их штате 1890 медработников.
Монголия 21 апреля получила еще 50 400 доз вакцины AstraZeneca в соответствии с первым этапом поставки вакцин от коронавируса с февраля по май 2021 года в рамках международной программы COVAX. Это уже третья партия поставок, которую международный механизм COVAX передал Монголии. Кроме того, Монголия активно ведет переговоры о покупке вакцины Vero Cell у китайской компании «Синофарм», которая в ближайшие дни отгрузит 900 000 доз вакцины.
Монголия получила в общей сложности 800 140 доз четырех типов вакцин, включая AstraZeneca, Vero Cell, Sputnik V и Pfizer/BioNTech.
Первая партия из 10 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» уже поставлена по договору с монгольской компанией «Эм импекс», а вторая партия прибудет в течение недели. «В дальнейшем необходимо уточнить сроки и график поставок вакцины через министерство здравоохранения. Всего из России будет поставлено 1 миллион доз вакцин», - сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Монголии Искандер Азизов.
Фото: pixabay.com
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