Юмористы из Бурятии прошли в полуфинал «Comedy battle»

Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов не могли поверить в успех

Дуэт бурятских юмористов Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов прошли в полуфинал шоу «Comedy battle». Выпуск с участием уроженцев Бурятии показали накануне вечером. На этот раз шутки улан-удэнцев взорвали зал и порадовали членов жюри.

- Это очень круто, когда у тебя даже не очень сильная шутка, но ты ее так продаешь и делаешь из нее такую конфету, вот тебе спасибо за это огромное! – сказал член жюри Баиру Чойбсонову.

- Вы проходите дальше, сто-процентов! Молодцы, - прокомментировали выступление.

В итоге все члены жюри единогласно пропустили ребят участвовать дальше – Вячеслав и Баир не сразу смогли поверить в успех.

- Если честно, я думал, что будет хотя бы один красный огонёк. Вот мы начали - я сам чувствую, как будто какая-то тишина - потом какая-то шутка первая… - начал рассказывать Вячеслав.

- Поймали первый смех, первое «хи-хи» и всё, - закончил Баир.

Кроме того, ребята поблагодарили члена жюри Юлию Ахмедову – как ранее писал «Номер один», в первом туре выступление было не таким однозначным, но ее голос стал решающим и подарил возможность участвовать дальше.

В социальных сетях жители Бурятии порадовались за земляков.

- Спасибо вам за ваши шутки, пусть вас поддержат земляки с великих берегов Байкала до красоты святой Аги, недаром говорят и верят, что смех способен жизнь продлить, пока живёт на свете юмор, мы будем веселее жить! Вперёд, ребята, рядом с вами родной 03 регион. Для вас признание - награда, ведь наш настрой всегда силен! – написал улан-удэнец в паблике «Весь Улан-Удэ»

- Очень круто получилось! Молодцы Слава и Баир, - добавили там же.

- Молодцы, ребята! Так держать в следующем туре, - пожелал горожанин.

фото: скриншот из видео