В Бурятии заболели коронавирусом уже 37 тысяч человек

За последние сутки от ковида скончались 2 жителя

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на сегодня зарегистрировано 37 007 (+29) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом, больше половины случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ – 19 696 заболевших горожан. Из 29 новых случаев COVID-19: 20 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 670 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 185 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 35651 (+56) человек.

На сегодняшний день в стационарах республики получают лечение 303 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 195. В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет – 26 граждан). На аппарате ИВЛ лечатся 20 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 447 коек: занято – 303, свободно – 144 койки. Занятость коечного фонда составляет 67,8%. Амбулаторное лечение проходят 220 пациентов с COVID-19. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 833 (+2) человека.

За сутки в лабораториях 5 государственных медицинских организаций проведено исследований от 1405 человек. За весь период – 940 641 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

На горячую линию Минздрава Бурятии за прошедшие сутки поступило 115 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Телефон горячей линии Минздрава республики 8-3012-37-95-32. Работает круглосуточно.





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