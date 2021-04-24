Улан-Удэнский авиазавод отправил два вертолета авиакомпании «Норильск Авиа»

До 2024 года У-УАЗ передаст заказчику 10 вертолетов

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) передал два вертолета Ми-8АМТ для авиакомпании «Норильск Авиа». Скоро новые вертолеты будут доставлены к месту эксплуатации. Улан-удэнские вертолеты предоставят возможность обновить имеющийся парк воздушных судов что, в свою очередь, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры отдаленных регионов Крайнего Севера.

Передача транспортных средств осуществлена в рамках контракта между холдингом «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех), ООО "Газпромбанк Лизинг" и авиакомпанией «Норильск Авиа». Стороны заключили договор в 2019 году. Как поясняют в пресс-службе ведомства, договор предполагает поставку 10 вертолетов МИ-8АМТ до 2024 года.

На сегодня авиакомпании "Норильск Авиа" в рамках контракта поставлены уже 4 вертолета. Два Ми-8АМТ уже эксплуатируются в Красноярском крае - их передали в 2020 году.



- Авиакомпания "Норильск Авиа" использует вертолеты как для коммерческих перевозок, так и для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Выполняются санитарные рейсы и пассажирские перевозки в отдаленные населенные пункты. Летно-технические характеристики машин позволяют решать с их помощью широкий круг задач, - отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.



В ближайшее время новые Ми-8АМТ будут доставлены к месту эксплуатации. Вертолеты предоставят возможность обновить имеющийся парк воздушных судов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры отдаленных регионов Крайнего Севера. Транспортные возможности вертолета Ми-8АМТ обеспечивают перевозку до 27 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

Для справки



Улан-Удэнский авиационный завод - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на заводе построили более 8500 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш), Ми-8АМТШ-ВА.



Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.



фото: У-УАЗ