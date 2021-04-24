В Бурятии детей с инвалидностью будут лечить «доктора-лошади»

В республике начнут применять иппотерапию для социализации особенных детей



В республике Бурятия с апреля 2021 года начали реализовывать социальный проект «Доктор-лошадь». Его цель - социализация детей с ограниченными физическими возможностями посредством иппотерапии, как современного метода социальной, физической и психологической реабилитации.

- Грантовые средства нам были необходимы, чтобы приобрести иппотерапевтическую лошадь. Такое животное мы уже подобрали в Иркутской области, в данный момент готовится его перевозка в Бурятию. Работу по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством проведения занятий иппотерапии мы проводим на постоянной основе, - рассказали авторы социального проекта «Центр иппотерапии и детской верховой езды».

Кроме того, важная задача, которую ставят перед собой активисты центра - подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья для участия в Четвертом международном Байкальском фестивале конного спорта инвалидов. Мероприятие традиционно проводится в городе Иркутск.

- Это яркий инновационный социальный проект, у которого нет аналогов в России. Мероприятие поддержано Фондом президентских грантов и проходит один раз в два года, а число его участников составляет более 80 человек - спортсменов из республик Бурятия и Хакасия, Красноярского и Забайкальского краев, Новосибирской, Амурской, Иркутской областей и др, - сообщили в Минсоцзащиты Бурятии.

По данным ведомства, в республике проживает более 6,2 тысяч детей-инвалидов. Все они нуждаются в особом внимании общества и многовариантной системе помощи в реабилитации и социальной адаптации.

- Именно поэтому социальные проекты, реализуемые НКО и СОНКО республики и направленные на улучшение качества жизни людей и детей с ограниченными возможностями, поддерживаются Правительством региона. Они получают грантовые средства в форме субсидий. Средства на эти цели ежегодно предусматриваются в республиканском бюджете, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

В ведомстве напомнили о том, что в 2021 году грантовую поддержку получат 44 социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) - на это предусмотрено 7,5 млн. рублей. Деятельность организаций направлена на улучшение социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.





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