В Бурятии бабушка три года не может увидеть родного внука

Детский омбудсмен Наталья Ганькина рассказала о приеме граждан в селе Иволгинск

Накануне в селе Иволгинск прошел прием граджан по вопросам защиты прав детей. Как сообщила Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, на встречу в селе Иволгинск пришли 8 граждан по самым разным вопросам, однако большинство обратившихся волновали вопросы обеспечения жильём.

- В ходе приёма обратился молодой человек из числа детей-сирот по вопросу очередности обеспечения жильём. Республиканский закон о бесплатной юридической помощи предоставляет такой категории заявителей право на бесплатного адвоката. Молодой человек о данном праве не знал, решили, что мы поможем в назначении бесплатного адвоката для обращения в суд, - рассказала Ганькина в Фейсбуке.



Кроме того, к детскому омбудсмену обратились две многодетные мамы по вопросам предоставления земельных участков и предоставления жилья взамен аварийного. Женщины воспитывают по 6 детей.

- Одна семья с 6 детьми, двое из которых инвалиды, проживает на 38 квадратных метрах! Бабушка более трёх лет не видела внука, родственники со стороны отца мальчика препятствуют в их общении. В каждом обращении - судьба детей, будем работать совместно с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти республики по поиску наилучшего варианта решения имеющихся у заявителей проблемных вопросов, - добавила Наталья Ганькина.





фото: со страницы Натальи Ганькиной