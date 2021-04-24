В Бурятии депутаты взялись за грабли

Глава региона, мэр и депутаты очистили территорию больницы

Сегодня завершился ежегодный месячник чистоты в столице Бурятии. В нем приняли участие глава республики Алексей Цыденов и мэр города Игорь Шутенков. Кроме того, территорию больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова помогли убрать и депутаты Народного Хурала вместе с депутатами горсовета.

- Я хочу всех поздравить с тем, что весна пришла. Город готовится расцветать: пока еще зелени нет, но она на подходе. Наш город должен быть чистым, наша республика должна быть чистой, наша страна должна быть чистой. Все в наших руках - мы с вами можем сделать мир вокруг себя немножко чище: соберемся, поработаем, и мир станет чище, улыбки будут ярче. В общем, инструмент в руки и пошли делать город чистым, - заявил глава Бурятии.



Кроме того, Алексей Цыденов поздравил сотрудников БСМП с приближающимся праздником - Днем работника скорой медицинской помощи.

- Не будем возвращаться к «ковидной» теме - отстояли достойно. Просто с наступающим праздником вас. Желаю, чтобы было меньше работы, зарплата была больше. Чтобы все вокруг были здоровы, сильны и счастливы! – пожелал он.



Как сообщают на сайте правительства, массовая уборка проходит сегодня по всей Бурятии в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры. А также в преддверии старта онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В течение месяца порядок навели в зеленых зонах городских магистралей, на Набережной, в сквере Мемориала Победы, на общественных территориях, на прилегающих территориях производственных организаций и учебных заведений. В уборке участвовали специалисты всех комитетов администрации города, министерств Республики Бурятия, федеральных ведомств и надзорных органов, волонтеры, студенты и горожане, отметили в Комитете городского хозяйства.

- Радует, что к месячнику чистоты и к сегодняшнему субботнику подключилось много улан-удэнцев. В генеральной городской уборке приняли участие 700 организаций всех форм собственности и почти 25 тысяч жителей. Я благодарю всех горожан, которые внесли свой вклад в это большое доброе дело! Пусть наш город будет чистым, ухоженным и красивым! - обратился к горожанам мэр Игорь Шутенков.⠀

- Этот субботник - прежде всего для нас самих: для наших пациентов, сотрудников. Больница - это наш второй дом, в котором мы, пожалуй, проводим большую часть времени. И важно, чтобы здесь нам было уютно, приятно. Поэтому мы поддержали субботник с удовольствием, - поделилась заведующая Первичным сосудистым отделением БСМП Виктория Высоцкая.



С уборкой помогают сотрудники учреждений, органов власти, ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», ПАО «ТГК»-14, подразделений ВСЖД, Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения, ЛВРЗ, Улан-Удэнского авиационного завода и многих других предприятий. Как уточнили в КГХ, за месяц убрали почти 2 тысячи дворовых территорий, свыше 300 городских улиц, ликвидировали 64 несанкционированных свалки с общим объемом мусора свыше тысячи кубометров, очищено более трехста подвалов. Всего вывезено более 4,5 тыс.кубов мусора.⠀

В сообщении отметили, что сегодня, 24 апреля, полигон твердых бытовых отходов будет до 19.00 бесплатно принимать мусор до трех кубометров.Традиционно в этот день полигон для твердых коммунальных (бытовых) отходов бесплатно принимает ветки, уличный смет, шлак от физических лиц.



Напомним, онлайн-голосование по выбору общественных территорий впервые пройдет в этом году - с 26 апреля по 30 мая. Каждый житель республики старше 14 лет сможет проголосовать на платформе 03.gorodsreda.ru. Отдать свой голос можно будет за объект, который больше всего нуждается в благоустройстве и за понравившийся дизайн-проект.

фото: правительство РБ