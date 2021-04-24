Жители Бурятии помчались бесплатно сдать мусор и образовали километровую пробку

В честь общегородского субботника полигон объявил о бесплатном приеме отходов



Внушительная пробка из частных мини-грузовиков до сотни машин образовалась сегодня на подъезде к частному полигону возле с. Нижний Саянтуй. Сегодня, 24 апреля, полигон твердых бытовых отходов с 8:00 до 19.00 бесплатно принимает мусор до трех кубометров, за дополнительные кубометры идет оплата по тарифу – 126 рублей. Полигон бесплатно принимает ветки, уличный смет и прочий мусор от физических лиц. Размещение отходов осуществляется в порядке живой очереди, транспортные средства регионального оператора и контрагентов обслуживаются вне очереди.

Жителям Бурятии идея понравилась. Настолько, что до полигона образовалась пробка длиною в километр. Из-за бесплатного ввоза с раннего утра, по словам работников частной свалки (оператор ООО "СМП" ) в районе полигона начали образовываться очереди из колонн частников, желающих бесплатно захоронить свой мусор. Отмечается, что всех желающих сразу запустить на свалку не представлялось возможным, поскольку вываливаемый мусор приходится трамбовать бульдозерами. Чтобы новые грузовики не провались в сваливаемом ими же мусоре. В результате участникам субботника приходилось выстаивать на полигоне часами. Как при заезде, так и выезде, поскольку проводилось взвешивание и оплата мусора сверх бесплатной нормы.







Напомним, полигон твердых бытовых отходов расположен в селе Нижний Саянтуй, в Тарбагатайском районе. Как уже писал «Номер один», сегодня завершился месячник чистоты, в Улан-Удэ прошел общегородской субботник.

фото: "Номер один"