В Забайкалье убит начальник краевого управления ФСИН Евгений Шихов

Губернатор края Александр Осипов выразил соболезнование семье генерал-майора внутренней службы



В правоохранительные органы Забайкалья сегодня поступила информация об убийстве двух человек в Карымском районе края. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек), сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двух человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления.



Следователи задержали подозреваемого, с ним проводится работа. На месте происшествия изучаются и изымаются следы и предметы, имеющие значение для следствия.



Расследованием уголовного дела занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел.



Губернатор региона Александр Осипов принес слова соболезнования семье генерал-майора внутренней службы, сообщает пресс-служба краевой администрации.



«Приношу свои соболезнования в связи с постигшим вас горем. Это невосполнимая потеря. Евгений Витальевич был профессионалом, человеком дела и слова, надежной опорой семье. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах людей, знавших его. Вместе с вами я разделяю эту боль и горечь утраты», - сказал Александр Осипов.



Евгений Витальевич Шихов родился в поселке Усть-Абакан Республики Хакасия. До приезда в Забайкалье исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области. Он имел большой опыт оперативной и руководящей работы. Ранее проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Хакасии, возглавлял колонию-поселение и следственный изолятор. Затем был назначен на должность заместителя начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. На должность начальника УФСИН России по Забайкальскому краю был назначен с февраля 2018 года.



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